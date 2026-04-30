🗽Spoločnosti z indexu S&P 500 s rekordnou čistou maržou od roku 2009 - dáta FactSet

Ziskové marže spoločností z indexu S&P 500 zostávajú napriek obavám z vyšších cien ropy pozoruhodne odolné. Podľa dát FactSet dosahuje kombinovaná čistá zisková marža amerických spoločností v 1. štvrťroku 2026 úroveň 13,4 %, čo by znamenalo najvyššiu úroveň od začiatku sledovania v roku 2009. V súčasnosti 5 z 11 sektorov v indexe S&P 500 vykazuje v 1. štvrťroku 2026 medziročný rast marží oproti 1. štvrťroku 2025, zatiaľ čo 6 sektorov sa nachádza nad svojím päťročným priemerom marží.
- S&P 500: Čistá zisková marža za 1. štvrťrok 2026 dosahuje 13,4 %, teda nad predchádzajúcim rekordom 13,2 % zo 4. štvrťroka 2025.
- Technológie zostávajú jasným lídrom: sektor IT vykazuje marže 29,1 % oproti 25,4 % medziročne a naďalej ťahá celkovú ziskovosť indexu.
- Komunikačné služby pod tlakom: Marže klesli na 14,1 % zo 16,0 % pred rokom.
- Energetika zaostáva napriek vyšším cenám: Sektor vykazuje marže 6,6 %, čo je výrazne pod jeho päťročným priemerom 9,6 %, a to aj napriek zvýšeným cenám ropy a energií všeobecne.
- Medzikvartálne zlepšenie nie je plošné: Marže vzrástli v piatich sektoroch, na čele s utilitami (15,1 % oproti 12,1 % v 4. štvrťroku 2025), no v šiestich sektoroch klesli, najmä v energetike a priemysle. V priemysle marže klesli na 11,1 % z 12,3 % pred rokom.
US500 (interval H1)
Pri pohľade na graf US500 sa kontrakt snaží udržať nad EMA200 na hodinovom časovom rámci, pričom úroveň 7 140 funguje ako kľúčová zóna supportu. Za zmienku stojí, že Wall Street naďalej započítava ďalšie zlepšenie. Konsenzuálne odhady čistých marží indexu S&P 500 dosahujú 14,1 % v 2. štvrťroku, 14,6 % v 3. štvrťroku a 14,6 % v 4. štvrťroku 2026. Tieto predpoklady pôsobia relatívne optimisticky vzhľadom na zmiešané signály prichádzajúce zo sily amerického spotrebiteľa.
