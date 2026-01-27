Tesla pred výsledkami: Umernené očakávania a slabé fundamenty

Tesla zverejní svoje výsledky za 4. kvartál 2025 po uzatvorení obchodovania v stredu 28. januára. Očakávania ohľadom zisku tohto automobilového giganta nezodpovedajú obrovským nádejam, ktoré do neho investori vkladajú. Označenie „automobilový gigant“ je síce presné, ale v tomto kontexte nesie skôr negatívny význam. Tesla už dávno nie je oceňovaná ako automobilka – jej valuácia zodpovedá technologickej firme, aj keď v tejto oblasti dosiahla len zanedbateľné úspechy. Zároveň však základný segment – automobilová výroba, ktorá má byť odrazovým mostíkom pre ďalšie pokročilé projekty – vykazuje jasné známky napätia.
Od posledného vrcholu klesla cena akcií Tesly približne o 12 %, no stále sa drží vysoko v rámci dlhodobého cenového kanála. Predchádzajúce výsledky to však neospravedlňujú. Vo väčšine posledných štvrťročných správ Tesla sklamala analytikov tak v oblasti ziskov, ako aj tržieb. Bude tentoraz situácia iná?
Ešte pred zverejnením výsledkov Tesla zverejnila správu o dodávkach vozidiel. Vo štvrtom kvartáli zaznamenala najväčší medziročný pokles vo svojej histórii – o 16 %. Konsenzus pre dodávky vozidiel bol približne jeden milión kusov, no Tesla dodala len 418 000.
Očakávaný zisk na akciu (EPS) za Q4 je okolo 0,45 USD, čo predstavuje pokles o viac než 50 % oproti roku 2022. Tento pokles sa prejavuje aj v maržiach spoločnosti.
Tržby vyzerajú o niečo lepšie – trh očakáva 24,7 miliardy USD, čo je blízko kvartálnemu priemeru. Aj tak je to však menej než v rovnakých obdobiach rokov 2025 a 2024.
Významná časť investorov prestala sledovať finančné ukazovatele či tvrdé dáta. Existuje veľká skupina akcionárov, ktorí sa primárne zameriavajú na vyhlásenia ohľadom vývoja FSD (plne autonómneho riadenia) a tzv. „robotaxi“. Tesla bude mať veľké problémy naplniť aj tieto konzervatívne očakávania ziskovosti. Ak však spoločnosť predstaví sľubné ukazovatele súvisiace s FSD a robotaxi, môže si dočasne udržať súčasné ocenenie – alebo dokonca zaznamenať rast. Naopak, neprítomnosť týchto signálov by mohla po výsledkoch viesť k výraznému výpredaju.
Len pred niekoľkými dňami Tesla zaviedla zmeny v prístupe a distribúcii systému „Autopilot“ a FSD, čo by jej mohlo umožniť vykázať rast – ak nie priamo v počte predplatiteľov, tak aspoň v očakávaniach ohľadom nich.
TSLA.US (D1)
Cena klesla zo svojho nedávneho maxima. Návrat k rastu môže byť náročný a priestor na korekciu je značný.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
ASML: Prekoná európsky technologický hegemón očakávania aj tentoraz?
Nový front obchodnej vojny – Grónsko❄️ Porastie zlato ďalej❓
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
⏬Ropa a striebro oslabujú po vyhlásení Trumpa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.