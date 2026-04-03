Tesla zrýchľuje expanziu v Japonsku. Mieri na prvé miesto 📈

- Tesla chce v Japonsku otvoriť najmenej 60 predajní a výrazne rozšíriť servis.
- Cieľom je stať sa už budúci rok najväčšou dovážanou značkou.
- Nový Model Y L má osloviť najmä rodiny a širšiu skupinu zákazníkov.
- Japonsko zostáva slabšie v adopcii elektromobilov, no Tesla v ňom vidí veľký rastový potenciál.
Tesla chce v Japonsku výrazne posilniť a už budúci rok sa stať najpredávanejšou zahraničnou automobilovou značkou v krajine. Firma preto plánuje rozšíriť svoju sieť najmenej na 60 predajní a zároveň výrazne navýšiť počet servisných centier. Cieľom je osloviť širší okruh zákazníkov na trhu, kde zatiaľ elektromobily rastú pomalšie než v iných veľkých ekonomikách.
Spoločnosť aktuálne ťaží z investícií do predajnej siete, servisu a školení zamestnancov, ktoré realizovala počas posledných dvoch rokov. Práve lepšia dostupnosť služieb a možnosť testovacích jázd majú pomôcť presvedčiť vodičov, ktorí sú doteraz zvyknutí najmä na benzínové vozidlá a hybridy.
Ďalším krokom v expanzii je uvedenie modelu Model Y L, teda šesťmiestnej verzie zameranej na rodiny. Tesla sa tak snaží rozšíriť svoju cieľovú skupinu aj mimo skorších technologických nadšencov. V minulom roku firma v Japonsku predala niečo vyše 10 tisíc vozidiel, pričom len v tohtoročnom prvom štvrťroku dosiahla približne polovicu tohto objemu.
Japonský trh dlhodobo ovládajú najmä nemecké prémiové značky a miestni zákazníci stále uprednostňujú hybridy. Napriek tomu Tesla stavia na to, že drahšie palivá a postupne sa meniace preferencie môžu zvýšiť záujem o elektromobily. Ak sa jej podarí ďalej zlepšovať zákaznícku skúsenosť a rozšíriť servisné zázemie, môže sa v Japonsku stať jedným z najvýraznejších hráčov medzi dovážanými vozidlami.
