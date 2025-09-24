TotalEnergies získala od Francúzska kontrakt na najväčšiu offshore veternú farmu

Spoločnosť TotalEnergies v stredu oznámila, že získala kontrakt vo výške 4,5 miliardy eur (5,3 miliardy USD) od francúzskej vlády na výstavbu najväčšej pobrežnej veternej farmy vo Francúzsku. Projekt bude realizovaný v konzorciu s nemeckou spoločnosťou RWE a bude mať kapacitu 1,5 gigawattu.
Veterná farma bude umiestnená pri pobreží Normandie a bude vyrábať približne 6 terawatthodín elektriny ročne, čo zodpovedá spotrebe asi 1 milióna domácností. Výkupná cena bola stanovená na 66 eur za MWh, čo je v súlade s európskymi trhovými podmienkami pre obnoviteľné zdroje energie.
Podľa vyhlásenia TotalEnergies očakáva finálne investičné rozhodnutie na začiatku roku 2029, pričom výroba elektriny má byť spustená v roku 2033. Projekt tak predstavuje kľúčovú súčasť dlhodobej stratégie spoločnosti pre rozvoj obnoviteľných zdrojov.
Zaujímavosťou je, že táto koncesia prichádza v čase, keď francúzska vláda čelí politickej kríze – kabinet sa rozpadol začiatkom septembra kvôli neshodám ohľadom rozpočtových škrtov. Tým sa zablokovalo aj schválenie energetického zákona, čo zanechalo francúzsky energetický sektor v neistote.
TotalEnergies dlhodobo kritizovala domáce prostredie pre obnoviteľné projekty, najmä kvôli pomalým administratívnym procesom v porovnaní s Veľkou Britániou a Nemeckom. Nový kontrakt tak môže znamenať obrat vo vzťahu firmy k domácemu trhu a dôležitý signál o posune vo francúzskej energetickej politike.
Graf TTE.US (D1)
Akcie spoločnosti TotalEnergies sa aktuálne obchodujú na úrovni 61,53 USD, pričom sa pohybujú v bočnom pásme medzi 60 a 63 USD. Cena sa drží tesne nad SMA 100 (60,84 USD) a EMA 50 (61,44 USD), ktoré sa v posledných dňoch približujú a indikujú možný breakout alebo pokračujúcu konsolidáciu. RSI sa pohybuje okolo 50,2, t. j. v neutrálnom teritóriu, bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti.
Z pohľadu trendu je cena v prechodovej fáze, keď po predchádzajúcom raste nedošlo k potvrdeniu býčieho pohybu. Prerazenie nad rezistenciu 63 USD by mohlo znamenať pokračovanie rastu smerom k 64,80 až 66,00 USD. Naopak pokles pod 60 USD by mohol otvoriť priestor pre pokles k 58 USD.
Zdroj: xStation5
