Toyota očakáva pokles zisku o 21 %, clá a slabý dolár znižujú výhľad najväčšieho svetového výrobcu automobilov

Toyota Motor očakáva v aktuálnom fiškálnom roku pokles prevádzkového zisku o pätinu, a to kvôli dopadom amerických ciel a oslabujúcemu doláru, ktoré výrazne zasiahli hospodárenie najväčšieho svetového výrobcu automobilov. Spoločnosť oznámila, že jej prevádzkový zisk za rok do marca 2026 by mal dosiahnuť 3,8 bilióna jenov (26 miliárd USD) oproti 4,8 bilióna jenov v predchádzajúcom období.

Toyota odhaduje priamy dopad ciel prezidenta Trumpa na 180 miliárd jenov len za mesiace apríl a máj, pričom najväčší dopad na výhľad majú kurzové straty, ktoré by mali dosiahnuť až 745 miliárd jenov. Slabší dolár znamená pre Toyotu nižšie prepočítané zisky z USA, ktoré sú jej najväčším trhom, kde navyše spoločnosť vykázala prevádzkovú stratu 100 miliárd jenov, zatiaľ čo pred rokom to bolo „len“ 28 miliárd.

Generálny riaditeľ Koji Sato priznal, že podrobnosti o clách zostávajú nejasné, čo sťažuje plánovanie a prispôsobenie stratégie. Analytici varujú, že ak clá pretrvajú, bude nutné zvýšiť ceny, čo by mohlo odradiť zákazníkov a spomaliť dopyt.

Jediným výraznejším svetlým bodom zostáva japonský trh, kde Toyota v štvrtom kvartáli zvýšila zisk o 18 %. Naopak v Číne, aj keď menej ako ostatné japonské značky, firma čelí pokračujúcemu tlaku konkurenčných domácich výrobcov.

Akcie Toyoty na správy reagovali poklesom o 1,3 %, pričom už pred oznámením strácali 0,3 %. Situácia ukazuje, ako globálne obchodné napätie a menové výkyvy môžu rýchlo zmeniť vyhliadky aj tých najväčších firiem v odvetví.

Graf TM.US (D1)

Akcie Toyota Motor (TM.US) sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 188,64 USD, čo je nad kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá). Po aprílovom raste zaznamenala cena akcií miernu konsolidáciu, ale zatiaľ si udržuje kľúčové úrovne, čo naznačuje naďalej pozitívny sentiment trhu. RSI sa pohybuje na úrovni 54,9, čo potvrdzuje neutrálny, mierne rastový moment bez známok prekúpenosti. Ak sa cena udrží nad kĺzavými priemermi, existuje potenciál pre ďalší rast smerom k rezistencii okolo 193 USD, zatiaľ čo pokles pod tieto úrovne by mohol otvoriť priestor na testovanie oblasti okolo 180 USD.

