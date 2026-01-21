Travelers prekonal očakávania ziskovosti

- Travelers prekonal očakávania, čistý zisk dosiahol 11,13 USD na akciu oproti očakávaným 8,85 USD.
- Travelers prekonal očakávania, čistý zisk dosiahol 11,13 USD na akciu oproti očakávaným 8,85 USD.
- Predpísané poistné vzrástlo na 10,86 mld. USD, dopyt zostáva stabilný.
- Kombinovaný pomer sa zlepšil na 82,2 %, firma pokračuje v prísnej upisovacej stratégii.
- Investičné výnosy vzrástli o 10 %, k ziskovosti prispeli aj nižšie katastrofické škody.
Americký poisťovací gigant Travelers prekvapil trhy, keď za štvrtý štvrťrok vykázal výrazne vyšší zisk, než očakávali analytici. Hlavnými faktormi boli silné upisovacie výsledky, nižšie škody z katastrof a rastúce výnosy z investícií. Spoločnosť oznámila čistý prevádzkový zisk 2,51 miliardy USD, čo predstavuje 11,13 USD na akciu, zatiaľ čo trh v priemere očakával iba 8,85 USD. Medziročne ide o výrazný rast – v rovnakom období minulého roka bol zisk 2,13 miliardy USD (9,15 USD na akciu).
Stabilný dopyt napriek rastu cien
Celkový objem čistého predpísaného poistného vzrástol v kvartáli o 1 % na 10,86 miliardy USD. Napriek celoplošnému rastu cien poistného, najmä v oblasti nehnuteľností a automobilov, zostáva dopyt firiem aj domácností po poistení stabilný. Spotrebitelia aj podniky si uvedomujú riziká spojené s prírodnými katastrofami a finančnými stratami, a preto na poistení nešetria.
Lepší pomer nákladov a prísna disciplína
Spoločnosti sa darí znižovať rizikovú expozíciu, najmä pri veľkých majetkových poistkách, kde cena nezodpovedá potenciálnym katastrofickým stratám. Travelers sa zameriava na prísnu upisovaciu disciplínu, čo sa prejavilo zlepšením kombinovaného pomeru o 1,8 p. b. na 82,2 % – všetko pod 100 % značí ziskové upisovanie.
Katastrofické škody v štvrťroku dosiahli 95 miliónov USD pred zdanením, najmä kvôli zimným búrkam v niekoľkých amerických štátoch. Oproti predchádzajúcim obdobiam však ide o relatívne nízku hodnotu, čo pozitívne ovplyvnilo výsledky.
Vyššie výnosy z investícií
Ďalšou pozitívnou zložkou kvartálu boli výnosy z investícií, ktoré vzrástli o 10 % po zdanení na 867 miliónov USD. Travelers tradične investuje do nízkorizikových aktív, najmä dlhopisov, ktoré v prostredí vyšších sadzieb začínajú prinášať atraktívnejšie výnosy.
Graf TRV.US (D1)
Akcie spoločnosti Travelers v posledných dňoch výrazne oslabili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 269,68 USD, teda pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (282,02 USD) a SMA 100 (279,66 USD). RSI je na hodnote 35,0, čo naznačuje, že akcie sa blížia do prepredanej zóny, no zatiaľ bez známky obratu. Ak sa cena neudrží v pásme 269–270 USD, môže pokračovať ďalší pokles smerom ku kľúčovej zóne podpory 263–265 USD. Naopak, návrat nad 275–276 USD by bol prvým signálom zotavenia.
Zdroj: xStation5
