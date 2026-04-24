Trhy na maximách, no dlhopisový trh varuje📈

Akciové trhy sa pohybujú v blízkosti historických maxím, no situácia na finančných trhoch nie je taká jednoznačná, ako by sa mohlo zdať. Popri silnom výkone akcií totiž sledujeme aj opačný signál. Vývoj na dlhopisovom trhu naznačuje pretrvávajúci tlak zo strany úrokových sadzieb.
Kľúčovým faktorom zostáva menová politika ECB. Hoci inflácia v eurozóne postupne spomaľuje, centrálna banka zatiaľ nemá dostatočný priestor na výrazné uvoľnenie politiky. Scenár „higher for longer“ tak zostáva aktuálny, čo sa odráža aj vo vývoji výnosov štátnych dlhopisov. Vývoj cien dlhopisov pritom tento trend potvrdzuje. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy, ktoré slúžia ako benchmark pre eurozónu, zaznamenali v poslednom období pokles cien. Keďže ceny dlhopisov a ich výnosy sa pohybujú opačným smerom, tento vývoj naznačuje rastúce výnosy a pretrvávajúce očakávania vyšších úrokových sadzieb.
Vyššie výnosy pritom sprísňujú finančné podmienky v ekonomike. Zvyšujú náklady financovania pre firmy aj domácnosti a zároveň znižujú atraktivitu rizikovejších aktív. Za bežných okolností by takýto vývoj vytváral tlak na akciové trhy. Napriek tomu indexy ako S&P 500 alebo európske benchmarky zostávajú blízko svojich maxím. Dôvodom je najmä silná výkonnosť veľkých spoločností, ktoré dokážu generovať stabilné zisky aj v prostredí vyšších sadzieb. Rast trhu tak nie je plošný, ale koncentrovaný do užšej skupiny titulov. Pre investorov to znamená, že súčasné prostredie je menej stabilné, než naznačuje samotný vývoj indexov. Dlhopisový trh totiž signalizuje pretrvávajúce napätie, ktoré sa môže v prípade zmeny očakávaní rýchlo preniesť aj do akcií.
Najbližšie makroekonomické dáta a komunikácia centrálnej banky tak budú kľúčové pre ďalší smer trhov. Otázkou zostáva, či si akcie dokážu udržať aktuálne úrovne aj v prostredí vyšších výnosov, alebo sa tlak z dlhopisového trhu postupne prejaví výraznejšie.
GRAF: BUND10Y (H4)
Zdroj: xStation5
