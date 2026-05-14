Globálna hrozba pre úrodu rastie ⚠️

- Pravdepodobnosť vzniku El Niña medzi májom a júlom dosahuje 82 %.
- Existuje 67 % šanca, že vrchol javu medzi novembrom a januárom bude silný alebo veľmi silný.
- Silné El Niño môže ohroziť úrodu plodín, ako sú káva, kakao, ryža, pšenica alebo palmový olej.
- Dopady sa môžu prejaviť na cenách potravín, búrkovej aktivite, energetike aj globálnej inflácii.
Pravdepodobnosť vzniku javu El Niño v najbližších mesiacoch výrazne rastie a meteorológovia upozorňujú, že jeho dopady by sa mohli prejaviť naprieč celým svetom. Podľa amerického Climate Prediction Center existuje 82 % šanca, že sa El Niño vytvorí v rovníkovom Pacifiku medzi májom a júlom. Zároveň je tu 67 % pravdepodobnosť, že pri svojom vrchole medzi novembrom a januárom pôjde o silnú alebo veľmi silnú udalosť. To zvyšuje riziko narušenia globálnych dodávok plodín, zmien v búrkových systémoch a ďalšieho tlaku na rast teplôt, ktoré by sa mohli priblížiť k rekordným hodnotám.
El Niño vzniká vo chvíli, keď sa vody v rovníkovom Pacifiku oteplia nad normál a atmosféra na túto zmenu začne reagovať. Výsledkom sú posuny v počasí, ktoré sa najprv zvyčajne prejavujú v trópoch a následne sa šíria do Austrálie, Ázie, Ameriky aj Afriky. Tento jav môže vyvolávať suchá, záplavy, zmeny v monzúnoch, vyššie riziko požiarov a výkyvy v produkcii poľnohospodárskych komodít. Meteorológ Nathaniel Johnson uviedol, že El Niño by mohlo byť oficiálne vyhlásené už počas najbližších dvoch mesiacov a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že svet zaznamená rekordnú priemernú globálnu teplotu.
Dopady silného El Niña môžu byť veľmi rozsiahle. Udalosť z roku 1997 patrila k najsilnejším v histórii, spôsobila rozsiahle škody a podľa odhadov viedla k desiatkam tisíc obetí. Výskum Dartmouth College zároveň naznačil, že ekonomické škody spojené s poslednou veľkou epizódou v roku 2016 mohli dosiahnuť až 7,8 bilióna USD. Aj keď sa jednotlivé epizódy El Niña nikdy nesprávajú úplne rovnako, silné udalosti v minulosti často znižovali výnosy pri kľúčových plodinách, ako sú palmový olej, káva, kakao, bavlna, pšenica alebo ryža. Pre komoditné trhy je tak rastúca pravdepodobnosť silného El Niña dôležitým rizikovým faktorom.
Poľnohospodárske zásoby sú podľa analytikov veľmi citlivé na produkčné šoky spôsobené počasím. Ak El Niño zníži úrodu v hlavných pestovateľských regiónoch, zásoby sa môžu rýchlo stenčovať a ceny vybraných komodít rásť. Riziko sa týka najmä trhov, kde sú zásoby už teraz napäté alebo kde produkcia výrazne závisí od sezónnych dažďov. Dôležité bude sledovať najmä dopady na Áziu, Latinskú Ameriku a Afriku, kde môžu zmeny zrážok ovplyvniť exportné plodiny aj základné potraviny pre domácu spotrebu.
Prvé známky sily El Niña sa pravdepodobne prejavia v trópoch. Tento jav zvyčajne zvyšuje strih vetra nad západným Atlantikom, čo môže narúšať formovanie hurikánov a tropických búrok a niekedy skracovať atlantickú búrkovú sezónu. To je dôležité pre oblasti od Kanady po Strednú Ameriku vrátane pobrežných miest, realitného trhu a energetickej infraštruktúry v Mexickom zálive. Na druhej strane teplejšie vody v Pacifiku môžu podporiť vznik viacerých tropických systémov v tejto oblasti, čo zvyšuje riziká pre Mexiko a časti Ázie. El Niño sa tiež spája so suchšími podmienkami v Indii počas monzúnového obdobia od júna do augusta, čo môže byť významné pre tamojšie poľnohospodárstvo.
Aktuálne meteorológovia sledujú hlbokú vrstvu teplej vody pod povrchom Pacifiku, ktorá posilňuje presvedčenie, že El Niño sa skutočne blíži. Kľúčové budú v najbližších týždňoch západné vetry, ktoré by mohli vytlačiť teplú vodu k povrchu a umožniť silnejšie prepojenie oceánu s atmosférou. Práve tento mechanizmus rozhodne o tom, ako rýchlo a ako silno sa El Niño rozvinie. Pre investorov, producentov aj odberateľov komodít tak bude nasledujúci mesiac veľmi dôležitý, pretože môže naznačiť, či pôjde iba o miernu epizódu, alebo o výrazný klimatický jav s globálnymi ekonomickými dopadmi.
Z investičného pohľadu môže rastúce riziko El Niña zvýšiť volatilitu na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami, energiou aj poisťovníctvom. Slabšia úroda by mohla podporiť ceny potravinárskych komodít, zatiaľ čo zmeny v búrkovej aktivite môžu ovplyvniť energetickú produkciu, dopravu a poistné škody. Súčasne môže ďalší rast globálnych teplôt zvyšovať tlak na vlády aj centrálne banky, ak by drahšie potraviny a energie znovu podporili infláciu. El Niño tak nie je iba meteorologickým javom, ale potenciálne významným faktorom pre svetovú ekonomiku aj finančné trhy.
