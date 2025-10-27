ETF vs Akcie – porovnanie: výhody, nevýhody a ako si vybrať

Investovanie do ETF vyzerá podobne ako investovanie do akcií, ale je to naozaj tak? A čo je najdôležitejšie – ako využiť obidve možnosti? Po prečítaní tohto článku už pravdepodobne nebudete mať žiadne pochybnosti o ich výhodách a nevýhodách.
Investovanie na akciových trhoch ponúka množstvo príležitostí, no vybrať si správny prístup môže byť náročné. Mali by ste sa pustiť do akcií, vyberať si spoločnosti, o ktorých veríte, že porastú, alebo si radšej zvoliť jednoduchosť a diverzifikáciu cez ETF? Každá cesta má svoje výhody aj výzvy – akcie prinášajú možnosť vysokých výnosov a priamu vlastnícku účasť. Tie sú však skôr doménou profesionálov, zatiaľ čo ETF poskytujú vyvážený a nenáročný spôsob, ako investovať do celých sektorov alebo trhov.
Pochopenie plusov a mínusov oboch stratégií je kľúčom k vytvoreniu portfólia, ktoré zodpovedá Vašim finančným cieľom a ochote riskovať. Či už ste aktívny investor, alebo preferujete pasívny prístup, nájdenie správnej rovnováhy medzi akciami a ETF môže byť cestou k dlhodobému úspechu. Zvažujete, či do svojho investičného portfólia zahrnúť ETF alebo akcie? V tomto článku rozoberáme základné rozdiely, výhody a nevýhody oboch možností, aby ste mohli lepšie posúdiť, ktorá z nich lepšie zodpovedá vašim finančným cieľom a tolerancii voči riziku.
Kľúčové poznatky
Akcie predstavujú vlastníctvo jednotlivých spoločností, zatiaľ čo ETF sú diverzifikované investičné fondy obsahujúce viacero aktív a inštrumentov.
ETF ponúkajú výhody ako nižšie poplatky, diverzifikáciu a flexibilitu obchodovania v reálnom čase. Akcie síce môžu priniesť vyššie výnosy, no nesú aj vyššiu volatilitu a riziko.
Výber medzi ETF a akciami závisí od cieľov investora, jeho ochoty riskovať a investičnej stratégie. Vyvážené portfólio môže obsahovať oboje.
Čo sú akcie a ETF fondy
Skôr než sa pustíme do detailov, je nevyhnutné porozumieť tomu, čo sú akcie a ETF. Akcie predstavujú vlastníctvo v jednotlivých spoločnostiach a môžu sa nakupovať a predávať na burzách, ako sú NYSE alebo Nasdaq. ETF (exchange-traded funds, fondy obchodované na burze) sú na druhej strane kolekcie investovateľných aktív a cenných papierov, vrátane akcií a dlhopisov, ktoré poskytujú expozíciu voči širokému spektru cenných papierov a obchodujú sa na burze podobne ako akcie.
Čo sú akcie?
Akcie predstavujú čiastočné vlastníctvo jednej spoločnosti, pričom akcionár má nárok na jej aktíva a zisky. Obchodujú sa na veľkých burzách, ako sú NYSE či Nasdaq, a ich cena sa mení podľa výkonnosti firmy a podmienok na trhu. Spoločnosti často vyplácajú hodnotu akcionárom prostredníctvom dividend.
Z praxe Tomáša Vranku
Obrázok opisuje situáciu na americkom akciovom trhu od roku 1926 a pozerá sa na všetky verejne obchodovateľné spoločnosti za toto obdobie, ktorých bolo takmer 30 000. Stĺpec vľavo nám ukazuje, že priemerný kumulatívny výnos akcií je na úrovni 22 840 %, avšak mediánový kumulatívny výnos dosahuje úroveň mínus 7,41 %. Inak povedané, zo všetkých sledovaných akcií mala iba polovica celkový výnos lepší, ako 7,41 %. Druhá polovica skončila v ešte väčšej strate. Čo to pre investora znamená? V skratke sa dá povedať, že ak by si investor naslepo vybral určitý počet akcií, pravdepodobne by polovica z nich skončila v zisku a druhá polovica v strate. Výhodou je to, že maximálna strata, ktorú môže akcia zaznamenať, je 100%, zatiaľ čo potenciál rastu je prakticky neobmedzený a môže byť aj v rádoch tisícok či desiatok tisícok percent - práve preto je priemerný výnos výrazne vyšší než ten mediánový. Z týchto informácií by si však mal investor zobrať najmä to, že vybrať kvalitné spoločnosti je naozaj náročné a existuje relatívne veľká šanca, že časť jeho akcií skončí v mínuse.
Výberu jednotlivých akcií do portfólia sa zvykne hovoriť „stock picking”. Stock picking je však veľmi náročná disciplína. Ak ju chce investor robiť naozaj zodpovedne, musí jej venovať veľmi veľa času. Ak sa rozhodnete investovať do akcií konkrétnej spoločnosti, mali by ste detailne poznať jej fungovanie- biznis model, segmenty podnikania, manažment, konkurenciu, silné a slabé stránky, príležitosti a riziká, ale aj mnoho ďalšieho. Okrem toho by mal byť investor schopný orientovať sa v základných finančných výkazoch a mal by rozumieť širokému spektru finančných pojmov.
Svet však nie je statický a v dnešnej dobe sa veľmi rýchlo mení. Platí teda, že to, čo platilo pred pár rokmi, už nemusí platiť dnes, a práve preto je dôležité, aby investor situáciu priebežne sledoval a vyhodnocoval.
Aby bolo portfólio akcií dostatočne diverzifikované, malo by obsahovať aspoň 5 až 10 akciových titulov. Naštudovanie a priebežné sledovanie takéhoto množstva firiem si však vyžaduje veľa času a pokročilé analytické zručnosti. Väčšina investorov však nemá investovanie ako hobby, ale ako nevyhnutnosť, a chcú mu venovať len absolútne minimum času. Práve preto je výber jednotlivých akcií vhodný skôr pre ľudí, ktorých investovanie vyslovene baví- nie pre väčšinu bežných ľudí. Okrem tohto faktu je dôležité spomenúť ešte jednu vec - výkonnosť portfólií. Na obrázku nižšie môžete vidieť, že priemerný ročný výnos amerického indexu S&P 500 (zelený stĺpec) za obdobie od roku 2002 do roku 2021 dosiahol úroveň 9,5 %. Na tento index dnes existuje veľké množstvo ETF fondov, pomocou ktorých môžete po odpočítaní malého poplatku dosiahnúť takmer rovnaký výnos. Pri kombinovanom konzervatívnejšom portfóliu 60/40 (bledomodrá farba), ktoré obsahuje 60 % akcií a 40 % dlhopisov a ktoré sa tiež často používa, bol priemerný výnos stále solídnych 7,4 %. Oranžovou farbou je znázornený výnos priemerného investora, ktorý je na úrovni 3,6 % ročne. Ručným výberom aktív teda s relatívne vysokou pravdepodobnosťou dosiahnete v dlhodobom horizonte nižší výnos než pri investovaní do indexového ETF.
Aby mohli investori kupovať a predávať akcie, musia si otvoriť brokerský účet, ktorý im umožní zúčastniť sa tradingu na trhu a potenciálne získať kapitálové výnosy a dividendy.
ETF (Exchange Traded Fund) sú investičné fondy, ktoré obsahujú kolekciu aktív a inštrumentov, napríklad akcie či dlhopisy, čím ponúkajú diverzifikované portfólio jedným nákupom. Môžu sledovať rôzne podkladové aktíva, vrátane komodít a indexov, a obchodujú sa na burzách podobne ako akcie.
Na rozdiel od podielových fondov sa ETF obchodujú počas celého dňa, čo umožňuje nákup a predaj v reálnom čase. ETF môžu byť pasívne spravované, aby kopírovali výkonnosť konkrétnych indexov, a preto sú prístupné investorom, ktorí chcú široké trhové pokrytie bez aktívneho manažmentu.
Ako príklad si uveďme najznámejší akciový index S&P 500. Ten obsahuje akcie 500 najväčších ziskových amerických firiem (zjednodušene povedané). Spoločnosti v indexe majú rôznu váhu v závislosti od ich trhovej kapitalizácie. K októbru 2025 má v indexe váhu spoločnosť Nvidia na úrovni - 7,72 %, Microsoft so 6,37 % a Apple so 6,17 %. Zvyšných sedem spoločností (respektíve šesť, keďže spoločnosť Alphabet má v indexe dva druhy akcií) a ich váhy môžete vidieť na obrázku nižšie.
Čo to ale v praxi znamená pre vás ako investora? Predstavme si hypotetickú situáciu, v ktorej sa investor rozhodne každý mesiac investovať 100 eur do ETF fondu kopírujúceho tento akciový index. Z tejto sumy by sa napríklad 7,72 eur investovalo do akcií Nvidie, 6,37 eur do akcií Microsoftu, 6,17 eur do akcí Apple, 3,97 eur do akcií Amazonu, 3,02 eur do akcií Meta a tak ďalej podľa podielov jednotlivých firiem v indexe. Nákupom jedného inštrumentu tak investor získava diverzifikované portfólio, ktoré pokrýva akcie niekoľkých stoviek spoločností. Investícia do ETF na index S&P 500 je teda stávkou na rast produktivity a úspešnosť najväčších firiem sveta.Historicky platí (spoľahlivé údaje máme za približne posledných 100 rokov), že tento akciový index dosahoval priemerný ročný nominálny výnos okolo 10 %. Po započítaní inflácie to predstavuje reálny výnos približne 7 % ročne. Do budúcnosti síce nikto nevidí, no pravidelné investovanie do ETF môže byť pri dlhodobom horizonte naozaj mechanická a efektívna stratégia, pri ktorej nemusíte detailne poznať a sledovať jednotlivé spoločnosti – keďže v skutočnosti kupujete takmer celý americký akciový trh podľa jeho trhovej kapitalizácie.
Ak investor verí, že dominancia USA na globálnych akciových trhoch bude v budúcnosti slabnúť, môže zvoliť ETF fondy zamerané na iné regióny – napríklad európske akciové trhy, Indiu alebo Čínu. Ak chce mať vo svojom portfóliu zastúpený celosvetový akciový trh, dnes už existuje množstvo ETF, ktoré pokrývajú všetky významné trhy naprieč svetom.
Ďalšou výhodou ETF fondov je ich prirodzená samoregulácia. Väčšina moderných indexov funguje tak, že čím sa určitej spoločnosti viac darí, tým väčší je jej podiel v indexe – a teda aj v ETF fonde. Lepšie výsledky firmy znamenajú rast tržieb a ziskov, čo sa prejaví v raste ceny akcií. Vyššia cena akcie následne zvyšuje aj jej váhu v indexe. Najúspešnejšie spoločnosti tak v indexe postupne zvyšujú svoj podiel, zatiaľ čo menej výkonné firmy z indexu vypadávajú a sú nahradzované novými, perspektívnejšími hráčmi. Vďaka tomu sú v najväčších indexoch vždy zahrnuté tie najväčšie a najziskovejšie spoločnosti, bez toho, aby ich musel investor individuálne vyberať alebo sledovať. História nám ukazuje, že udržať sa na vrchole je mimoriadne náročné – aj keď sa dnes niektoré firmy zdajú byť „neotrasiteľné“, väčšina z nich sa na čele rebríčkov neudrží ani dve desaťročia. Na obrázku nižšie môžete vidieť, ako sa na popredných priečkach najväčších firiem každú dekádu objavujú nové mená – čo len potvrdzuje, aká rýchla a dynamická je zmena v biznis svete. Preto pri aktívnom výbere akcií (tzv. stock picking) musí investor trh neustále sledovať a prispôsobovať svoje portfólio. V prípade investovania cez indexové ETF sa však toto „preradzovanie“ firiem deje automaticky a podľa vopred stanovených pravidiel.
Porovnanie ETF fondov a akcií
Diverzifikácia
Jednou z hlavných výhod ETF je diverzifikácia. Investovanie do ETF fondov ponúka prístup k širokej škále cenných papierov, čím sa riziko rozloží na viacero aktív. Toto diverzifikované portfólio môže zmierniť dopad slabých výsledkov akejkoľvek investície.
Naopak, investovanie do akcií so sebou nesie vyššie riziko, pretože slabé výsledky jednej spoločnosti môžu viesť k významným stratám. ETF poskytujú širšiu expozíciu voči trhu, čo ponúka potenciál pravdepodobne nižších výnosov, ale aj nižších strát v porovnaní s akciami.
Nákladová štruktúra
ETF majú často nižšie pomerové náklady v porovnaní s tradičnými podielovými fondmi vďaka pasívnemu riadeniu správcom fondu. Držanie akcií je však takmer úplne bez poplatkov a z hľadiska nákladov oveľa lacnejšie. Pomerové náklady ETF (TER) pokrývajú náklady na prevádzku a správu fondu. Mnohé obchodné platformy brokerov teraz ponúkajú obchodovanie s akciami a ETF bez poplatkov.
Štýl manažovania
ETF fondy zvyčajne uplatňujú pasívny prístup k správe, pričom kopírujú výkonnosť konkrétnych trhových indexov. To je v kontraste s aktívnou správou, ktorá sa často vyžaduje v prípade akcií a aktívne spravovaných fondov, kde investori musia neustále skúmať a analyzovať podmienky na trhu, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o indexových podielových fondoch.
Rozdielne štýly spravovania ETF fondov a akcií ovplyvňujú mieru angažovanosti a potenciálne riziká, ktorým čelia investori.
Viac sa o tomto štýle manažovania portfólia dočítate v článku:
Na rozdiel od podielových fondov sa ETF môžu kupovať a predávať počas celého obchodného dňa, čo poskytuje väčšiu flexibilitu obchodovania. ETF aj akcie ponúkajú likviditu, čo investorom umožňuje rýchlo nakupovať a predávať svoje investície počas obchodných hodín. Táto rýchla likvidita je významnou výhodou ETF, s ktorými sa dá obchodovať v reálnom čase na burzách cenných papierov.
Hlavné burzy cenných papierov poskytujú regulované prostredie pre obchodovanie s akciami, čím zabezpečujú transparentnosť a efektívnosť.
Výhody a nevýhody investovania do akcií a ETF fondov
Výhody a nevýhody akcií
Výhody akcií
Priame vlastníctvo: Investovanie do akcií vám poskytuje priame vlastníctvo spoločnosti, čo vám umožňuje profitovať z jej rastu, dividend a hlasovacích práv.
Vyšší potenciálny výnos: Akcie ponúkajú potenciál významných ziskov, najmä ak investujete do spoločností s vysokými vyhliadkami rastu alebo do spoločností, ktoré sú podhodnotené.
Väčšia kontrola: Máte úplnú kontrolu nad svojimi investičnými rozhodnutiami, vrátane toho, do ktorých spoločností investovať, kedy nakupovať a kedy predávať.
Príležitosť na dividendy: Mnohé akcie vyplácajú dividendy, ktoré predstavujú zdroj príjmu okrem zhodnotenia kapitálu.
Daňová efektívnosť: Držaním akcií môžete strategicky predávať pozície s cieľom spravovať dane z kapitálových ziskov, na rozdiel od niektorých fondov, ktoré môžu vyvolať neočakávané výplaty.
Nevýhody akcií
Vyššie riziko: Akcie môžu byť veľmi volatilné a nesú riziko straty celej vašej investície, ak spoločnosť dosahuje slabé výsledky alebo skrachuje.
Nedostatočná diverzifikácia: Držanie len niekoľkých akcií zvyšuje vystavenie rizikám špecifickým pre danú spoločnosť, čím sa vaše portfólio stáva zraniteľnejším voči výkyvom trhu.
Časová náročnosť: Úspešné investovanie do akcií vyžaduje rozsiahly výskum, analýzu a neustále sledovanie podmienok na trhu a výkonnosti spoločnosti.
Emocionálne investovanie: Akcie môžu vyvolať emocionálne rozhodovanie, ako je panický predaj počas poklesu trhu alebo prehnaná dôvera v jednu investíciu.
Vyššie transakčné náklady: Časté nákupy a predaje akcií môžu viesť k vyšším transakčným nákladom, čo znižuje celkové výnosy.
Výhody a nevýhody ETF
Výhody ETF
Diverzifikácia: ETF poskytujú okamžitú diverzifikáciu tým, že držia koš akcií, dlhopisov alebo iných aktív, čím znižujú vplyv slabej výkonnosti jednej investície.
Nižšie náklady: Väčšina ETF má nízke poplatky v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi, čo z nich robí nákladovo efektívnu voľbu pre dlhodobých investorov.
Likvidita a flexibilita: ETF sa obchodujú na burze podobne ako akcie, čo vám umožňuje nakupovať a predávať počas celého obchodného dňa za trhové ceny.
Pasívne riadenie: Mnohé ETF sú pasívne spravované a sledujú indexy ako S&P 500, čo môže viesť k stabilným výnosom zodpovedajúcim trhu s minimálnym úsilím.
Daňová efektívnosť: ETF sú vo všeobecnosti daňovo efektívnejšie ako podielové fondy vďaka svojej štruktúre, ktorá minimalizuje distribúcie kapitálových ziskov.
Nevýhody ETF
Obmedzená kontrola nad držbou: Pri investovaní do ETF fondov nemáte kontrolu nad akciami alebo aktívami vo fonde, čo môže viesť k nechcenému vystaveniu určitým spoločnostiam alebo sektorom.
Sledovacia chyba (Tracking Error): Niektoré ETF nemusia dokonale kopírovať výkonnosť svojho podkladového indexu kvôli sledovacím chybám, poplatkom za správu alebo podmienkam na trhu.
Menšia príležitosť na vysoké výnosy: Hoci ETF ponúkajú diverzifikáciu, zároveň obmedzujú potenciál získať vysoké výnosy v porovnaní s výberom akcií s vysokou výkonnosťou.
Sektorovo-špecifické riziko: Tematické alebo sektorové ETF môžu stále niesť významné riziká, ak sú koncentrované vo volatilných sektoroch, ako je technológia alebo rozvíjajúce sa trhy.
Skryté poplatky: Hoci sú bežné poplatky za správu nízke, niektoré ETF môžu mať dodatočné náklady, ako sú rozpätia medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-ask spreads) a poplatky za správu, ktoré môžu znížiť výnosy.
Sumár ETF vs akcie
Akcie aj ETF majú svoje jedinečné výhody a nevýhody. Akcie ponúkajú príležitosti na vyššie výnosy a väčšiu kontrolu, no prinášajú so sebou vyššie riziko a vyžadujú dôkladný prieskum. ETF na druhej strane poskytujú diverzifikáciu, nižšie náklady a jednoduchší spôsob, ako kopírovať výkonnosť trhu, čo z nich robí ideálnu voľbu pre pasívnych investorov. Výber medzi nimi závisí od vašich investičných cieľov, tolerancie rizika a miery angažovanosti, ktorú chcete mať pri správe svojho portfólia.
Investovanie do akcií vs ETF fondov
ETF prinášajú vyváženú kombináciu výhod a nevýhod. Umožňujú investorom vlastniť viacero akcií prostredníctvom jednej investície, čím ponúkajú diverzifikáciu, ktorá znižuje riziko v porovnaní s akciami. Avšak prinášajú aj obmedzenia, ako sú obchodné náklady a potenciálne odchýlky cien od ich čistej hodnoty aktív (NAV).
Výhody ETF
ETF majú vo všeobecnosti nižšie poplatky za správu v porovnaní s inými investičnými možnosťami, čo z nich robí nákladovo efektívnu voľbu. Väčšina ETF zároveň ponúka diverzifikáciu bez toho, aby investori museli aktívne vyberať akcie, čím sa znižuje čas a úsilie potrebné na správu portfólia. Populárne sú tie, ktoré poskytujú expozíciu voči akciovým indexom, ako napríklad CSPX.UK (S&P 500), CNDX.UK (Nasdaq 100) alebo fyzicky krytému zlatu, ako je IGLN.UK.
Nevýhody ETF
Napriek svojim výhodám majú ETF aj určité nevýhody. Investori sa môžu stretnúť s vyššími obchodnými nákladmi v dôsledku provízií makléra pri každom nákupe alebo predaji ETF. Okrem toho môžu mať ETF s nižšími objemami obchodovania širšie rozpätia medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-ask spreads), čo zvyšuje náklady na obchodovanie.
Na volatilných trhoch sa obchodná cena ETF môže výrazne odchyľovať od ich čistej hodnoty aktív (NAV), čo predstavuje riziko pre investorov.
Výhody akcií
Akcie majú potenciál priniesť významné dlhodobé zisky - index S&P 500 dosahuje od roku 1957 priemerný anualizovaný výnos približne 10 %. Vlastníctvo akcií môže prinášať výnosy prostredníctvom rastu ceny a dividend, pričom zároveň poskytuje pocit vlastníctva v spoločnostiach, ktoré sú v súlade s hodnotami investora.
Okrem toho akcie historicky slúžili ako účinná ochrana proti inflácii.
Nevýhody akcií
Investovanie do akcií je však spojené so značnou volatilitou, keďže ceny ovplyvňujú ekonomické aj firemne špecifické faktory. To môže viesť k potenciálnym finančným stratám, najmä v krátkodobom horizonte. Úspešné investovanie do akcií si vyžaduje značný čas a vedomosti na prieskum a analýzu.
Neskúsení investori môžu robiť emocionálne rozhodnutia, ako je naháňanie sa za vysokými výnosmi alebo držanie stratových akcií, čo môže byť škodlivé.
Ako si vybrať medzi ETF a akciami
Voľba medzi ETF a akciami závisí od finančných cieľov investora, jeho tolerancie voči riziku a investičných stratégií. Každá možnosť má svoje prednosti a najlepšia voľba sa líši v závislosti od individuálnych okolností.
Posudzovanie finančných cieľov
Zladenie investičných rozhodnutí s dlhodobými cieľmi, ako je rast alebo príjem, je pre investorov nevyhnutné. Identifikácia týchto cieľov pomáha pri výbere vhodných ETF alebo akcií, ktoré zodpovedajú cieľom investora.
Hodnotenie investičného horizontu a konkrétnych cieľov môže viesť k lepším investičným výsledkom.
Hodnotenie volatility a tolerancie rizika
Tolerancia rizika sa vzťahuje na schopnosť a ochotu investora znášať trhové výkyvy a potenciálne straty. Posudzovanie tolerancie rizika zahŕňa skúmanie finančnej situácie, cieľov a emocionálnych reakcií na vyššiu volatilitu na finančných trhoch.
Investori s vyššou toleranciou rizika môžu uprednostniť akcie kvôli potenciálnym výnosom, zatiaľ čo tí, ktorí horšie znášajú volatilitu, môžu voliť ETF pre ich zabudovanú diverzifikáciu a nižšiu volatilitu. Pochopenie volatility trhu a rizika (ide o dve odlišné oblasti) je kľúčové pre sebavedomé investičné rozhodnutia.
Zohľadnenie investičných stratégií
Diverzifikované portfólio možno dosiahnuť efektívnym kombinovaním ETF a akcií. Investičné stratégie pre ETF sa môžu líšiť - od generovania príjmu, cez špekuláciu až po riadenie rizika. Strategické kombinovanie rôznych ETF a akcií umožňuje investorom vytvoriť vyvážené portfólio prispôsobené ich konkrétnym potrebám.
Praktické tipy
Praktické tipy investovania do ETF fondov
Začnite so široko diverzifikovanými ETF: Pre začiatočníkov je vhodné začať so široko diverzifikovanými ETF, napríklad tými, ktoré sledujú index S&P 500. Ponúkajú expozíciu voči rôznym spoločnostiam, poskytujú solídny základ s nižším rizikom a stabilnejšími výnosmi.
Diverzifikujte naprieč sektormi: Nespoliehajte sa iba na jeden typ ETF. Diverzifikujte naprieč sektormi (technológie, zdravotníctvo, energetika) a triedami aktív (akcie, dlhopisy, komodity), aby ste znížili riziko a využili príležitosti v rôznych trhových podmienkach.
Kontrolujte poplatky (expense ratio): Hoci sú ETF vo všeobecnosti nízkonákladové, poplatky sa môžu výrazne líšiť. Vždy si skontrolujte expense ratio, aby ste neplatili viac, než je nutné, najmä pri pasívnych indexových ETF.
Poznajte zloženie ETF: Pred investovaním sa pozrite „pod kapotu“ a zistite, čo ETF obsahuje. Poznanie hlavných držieb a spôsobu váženia fondu vám pomôže vyhnúť sa nechceným expozíciám, ako je nadmerná koncentrácia v určitých akciách alebo sektoroch.
Využívajte priemerné náklady (dollar-cost averaging): Investujte pravidelne v čase namiesto snahy o načasovanie trhu. Tento prístup pomáha zmierňovať volatilitu trhu a znižuje priemernú nákupnú cenu.
Sledujte sledovaciu chybu (tracking error): Niektoré ETF nemusia dokonale sledovať svoj podkladový index. Porovnávajte výkonnosť ETF s benchmarkom, aby ste sa uistili, že prináša očakávané výsledky.
Opatrne s tematickými ETF: Tematické ETF (napr. čistá energia, robotika) ponúkajú expozíciu voči konkrétnym trendom, ale často so zvýšenou volatilitou. Investujte opatrne a uistite sa, že zapadajú do vašej dlhodobej investičnej stratégie.
Pravidelne rebalansujte: Občasné rebalansovanie portfólia ETF pomáha udržiavať požadovanú alokáciu aktív. Táto stratégia vám umožňuje predávať „vysoko“ a nakupovať „nízko“, čím udržiavate rizikový profil pod kontrolou.
Zohľadnite daňové dopady: ETF sú vo všeobecnosti daňovo efektívne, no nie všetky sú rovnaké. Všímajte si možné distribúcie kapitálových ziskov a zvážte použitie daňovo zvýhodnených účtov, kde je to možné.
Používajte limitné príkazy: Pri nákupe alebo predaji ETF používajte limitné príkazy, aby ste sa vyhli cenovým odchýlkam, najmä pri menej likvidných ETF s väčším rozpätím medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-ask spreads).
Praktické tipy investovania do akcií na burze
Investujte do toho, čo poznáte: Nasledujte radu Warrena Buffetta – investujte do firiem, ktorým rozumiete. Táto znalosť vám dáva istotu pri rozhodovaní a pomáha zvládať výkyvy trhu.
Sústreďte sa na kvalitné spoločnosti so silnými fundamentmi: Hľadajte akcie firiem so silnými súvahami, konzistentným rastom ziskov a trvalou konkurenčnou výhodou (ekonomický priekop – „economic moat“). Kvalitné akcie majú tendenciu dlhodobo prekonávať trh.
Diverzifikujte akciové portfólio: Rozložte svoje investície naprieč rôznymi sektormi a odvetviami, aby ste minimalizovali dopad slabej výkonnosti jednej spoločnosti. Diverzifikácia pomáha vyrovnávať výnosy.
Investujte dlhodobo: Vyhnite sa snahe o rýchle zisky alebo reagovaniu na krátkodobý šum na trhu. Zamerajte sa na držanie kvalitných akcií dlhodobo a využite efekt zloženého úročenia.
Venujte pozornosť valuáciám: Aj skvelé spoločnosti môžu byť zlou investíciou, v prípade, že ich kúpite za príliš vysokú cenu. Používajte ukazovatele ako P/E, price-to-sales alebo price-to-book, aby ste sa uistili, že nepreplácate.
Reinvestujte dividendy: Ak vaše akcie vyplácajú dividendy, zvážte ich reinvestovanie a využite tak silu zloženého úročenia. Táto stratégia môže výrazne zvýšiť vaše dlhodobé výnosy.
Buďte informovaní, ale neobchodujte príliš často: Sledujte trhové správy a aktualizácie firiem, ale vyhnite sa pokušeniu často obchodovať. Nadmerné obchodovanie vedie k vysokým transakčným nákladom a emocionálnym rozhodnutiam.
Rozumne používajte stop-loss príkazy: Chráňte svoje investície nastavením stop-loss príkazov, ale nedávajte ich príliš tesne, aby vás z trhu nevyhodili bežné výkyvy.
Majte exit stratégiu: Vedzte, kedy akciu predáte ešte pred tým, ako ju kúpite – či už po dosiahnutí cieľovej ceny, pri zmene fundamentov spoločnosti alebo pri objavení lepších príležitostí.
Poučte sa zo svojich chýb: Vedenie denníka investičných rozhodnutí vám pomôže učiť sa zo svojich úspechov aj neúspechov. Reflexia skúseností vám umožní zdokonaľovať stratégiu a zlepšovať sa v čase.
Kedy môžu byť lepšie ETF a kedy akcie?
Z praxe Tomáša Vranku
Ako už vyplynulo z predchádzajúcich riadkov, ETF fondy ponúkajú väčšine investorov výrazne lepší pomer medzi potenciálnym výnosom, rizikom, jednoduchosťou a časovou náročnosťou. Pri investovaní do ETF môže investor nakupovať pravidelne bez potreby detailne sledovať situáciu na akciovom trhu. Tieto nákupy predstavujú stávku na dlhodobý rast bohatstva a produktivity najväčších svetových firiem. K indexom ako celku máme zároveň k dispozícii kvalitné a rozsiahle historické údaje.
Hoci do budúcnosti nikto nevidí, dáta za približne 100 rokov predstavujú už pomerne spoľahlivú vzorku, z ktorej vieme vyčítať napríklad dlhodobý priemerný rast akcií, ako často a ako hlboké bývajú trhové prepady, ako trhy reagujú na recesie a expanzie, či ako sa v čase vyvíjajú zisky firiem a iné dôležité ukazovatele. Pre väčšinu investorov a vo väčšine prípadov sú preto ETF pravdepodobne vhodnejším investičným nástrojom.
Jednotlivé akcie sú naopak vhodnejšie pre investorov, ktorí sa chcú do sveta investovania ponoriť hlbšie a sú ochotní mu venovať značné množstvo času. Často majú výhodu tí, ktorí sa dobre orientujú v konkrétnom odvetví – vďaka tomu môžu mať informačný náskok pred ostatnými účastníkmi trhu. Stock picking môže dávať zmysel aj vtedy, keď sa v určitom sektore objaví prehnaný pesimizmus – práve v takých chvíľach sa môžu objaviť zaujímavé príležitosti. Rovnako tak sa mnohí investori prikláňajú k výberu konkrétnych akcií v čase, keď sú trhy ako celok považované za drahé a investori hľadajú firmy, ktoré sa obchodujú so zľavou oproti svojej vnútornej hodnote.
Sledovanie trhov a rebalansovanie
Byť informovaný o trhových trendoch môže mať významný vplyv na investičnú výkonnosť, keďže tieto trendy často signalizujú zmeny v trhovej nálade.
Pochopenie širšieho trhového prostredia pomáha investorom identifikovať príležitosti a riziká spojené s ETF a akciami. Kľúčové ekonomické ukazovatele, ako sú úrokové sadzby a miera inflácie, môžu priamo ovplyvniť výkonnosť trhu a náladu investorov.
Využívanie finančných správ, reportov a analytických platforiem môže investorom pomôcť zostať v obraze o najnovších trhových trendoch. Rebalansovanie portfólia je kľúčové na udržanie požadovanej úrovne rizika v reakcii na zmeny trhových hodnôt.
Odporúča sa prehodnocovať portfólio každých šesť mesiacov alebo aspoň raz ročne, aby ste sa uistili, že je v súlade s vašou toleranciou rizika a finančnými cieľmi. Metódy rebalansovania zahŕňajú nastavenie prahov odchýlok od cieľových alokácií a systematické rebalansovanie v konkrétnych intervaloch. Pravidelné prehodnocovanie a úpravy portfólia môžu pomôcť využiť trhové príležitosti a dosiahnuť dlhodobé investičné ciele.
Zhrnutie na záver od Tomáša Vranku
Investori sa často rozhodujú medzi investovaním do jednotlivých akcií, ETF fondov alebo aj iných tried aktív. V praxi ide o podobné prístupy, keďže aj prostredníctvom ETF väčšina investorov nakupuje predovšetkým akcie. Rozdiel spočíva najmä v spôsobe riadenia portfólia.
ETF fondy sa riadia pravidlami príslušného indexu, čo znamená, že nákupom jedného inštrumentu získa investor široko diverzifikované portfólio. Nemusí tak investovaniu venovať veľa času ani mentálnej kapacity – čo je pre väčšinu ľudí zásadné. Naopak, výber jednotlivých akcií (tzv. stock picking) predstavuje náročnejšiu disciplínu, ktorá si vyžaduje viac času, znalostí aj skúseností. Tento prístup je preto vhodnejší najmä pre pokročilých investorov, ktorí sa vo financiách dobre orientujú. Nie je však potrebné rozhodovať sa výlučne medzi jedným alebo druhým prístupom.
V praxi sa často stretávame s tým, že ETF fondy tvoria základ portfólia, zatiaľ čo menšia časť – napríklad niekoľko desiatok percent – je investovaná do individuálnych akcií. Oba prístupy majú svoje výhody aj nevýhody, a preto je ideálne, ak ich investor pozná a dokáže ich zmysluplne kombinovať podľa svojich cieľov, preferencií a možností.
FAQ
Hlavné rozdiely medzi ETF a akciami spočívajú v diverzifikácii a riadení rizika. ETF poskytujú diverzifikované portfólio aktív, čím znižujú riziko, zatiaľ čo akcie predstavujú vlastníctvo jednej spoločnosti a prinášajú vyššie riziko z dôvodu nedostatku diverzifikácie. Okrem toho majú ETF zvyčajne nižšie poplatky za správu a obchodujú sa počas celého dňa, na rozdiel od akcií, ktoré si môžu vyžadovať aktívnejšie riadenie.
Áno, ETF sú vhodnou investíciou pre začiatočníkov, pretože ponúkajú diverzifikáciu, nižšie náklady a pasívnu správu, čo pomáha zmierniť riziká spojené s výberom akcií. Preto môžu byť rozumnou voľbou pre tých, ktorí s investovaním len začínajú.
Pri rozhodovaní medzi investovaním do ETF alebo akcií je dôležité zhodnotiť svoje finančné ciele a toleranciu rizika. Ak hľadáte diverzifikáciu a nižšie riziko s menšou potrebou aktívneho riadenia, vhodnejšie sú ETF. Ak ste však ochotní prijať vyššie riziko s cieľom dosiahnuť potenciálne vyššie výnosy, zvážte akcie.
Investovanie do ETF je vo všeobecnosti spojené s nižšími poplatkami za správu a na mnohých platformách môže byť aj bez provízií. Pri akciách sa môžu účtovať maklérske provízie, hoci viaceré platformy dnes ponúkajú obchodovanie aj bez provízií. Pochopenie týchto nákladov je kľúčové, pretože môžu výrazne ovplyvniť vaše celkové výnosy.
Svoje portfólio by ste mali rebalansovať každých šesť mesiacov alebo aspoň raz ročne, aby ste udržali požadovanú úroveň rizika a zosúladili svoje investície s finančnými cieľmi. Pravidelné rebalansovanie je kľúčové pre efektívne riadenie portfólia.
