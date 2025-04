Trumpova stopka veternému parku pri New Yorku otriasla dôverou investorov

Rozhodnutie administratívy Donalda Trumpa zastaviť výstavbu plne povoleného veterného parku Empire Wind 1 pri pobreží New Yorku šokovalo celé odvetvie offshore veternej energetiky a vyvolalo obavy o stabilitu investícií v USA. Exekutívny príkaz, ktorý prezident vydal v snahe obmedziť rozvoj veternej energie v oceánskych vodách, sa tentoraz nezastavil len pri nových povoleniach – minister vnútra Doug Burgum nariadil okamžité prerušenie prác s odôvodnením, že pôvodné ekologické posúdenie projektu bolo údajne chybné.

Spoločnosť Equinor výstavbu okamžite pozastavila a uviedla, že začne rokovania s vládou, aby porozumela jej obavám. Projekt pritom už prilákal investície vo výške 1,6 miliardy dolárov a zamestnáva viac ako 3 500 ľudí, ako uvádza odvetvová skupina Oceantic Network. Jej výkonná riaditeľka Liz Burdock označila zásah za alarmujúci signál pre všetky podniky, nielen pre tie v oblasti obnoviteľných zdrojov, pretože spochybňuje právnu istotu už schválených a financovaných projektov.

Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa má v USA do roku 2030 investovať až 65 miliárd dolárov do pobrežných veterných projektov. Kritici poukazujú na rozpor medzi Trumpovou politikou podpory domácej energetiky a týmto krokom, ktorý podľa niektorých ohrozuje ekonomický rast a energetickú bezpečnosť. Hillary Bright zo skupiny Turn Forward uviedla, že rastúci dopyt po elektrine si vyžaduje rýchle nasadenie alternatívnych zdrojov a offshore vietor je jednou z najefektívnejších možností.

Dopad môže byť širší – okrem Empire Wind sú vo výstavbe ďalšie tri projekty, vrátane Sunrise Wind a Revolution Wind od spoločnosti Orsted a Coastal Virginia Offshore Wind od Dominion Energy, ktorý je už viac ako z 50 % dokončený. Zatiaľ nie je jasné, či Trumpova administratíva zasiahne aj do týchto projektov, avšak vlna neistoty medzi developermi a investormi už bola spustená.

Podľa organizácie League of Conservation Voters môže takýto zásah mať ochromujúci dopad na celé podnikateľské prostredie, pretože spochybňuje dôveryhodnosť štátu pri dodržiavaní schválených kontraktov a rozhodnutí na základe oficiálnych ekologických preskúmaní. Ak sa z investícií do čistej energie stane politický hazard, môže to spomaliť nielen zelenú transformáciu, ale aj celkovú investičnú klímu v USA.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: