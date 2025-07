Trumpove 30 % clá na EÚ: Vyjednávací ťah, alebo vážny problém?

Význam pre export Európskej únie

Oznámenie administratívy Donalda Trumpa o zavedení 30 % ciel na dovoz z Európskej únie s platnosťou od 1. augusta predstavuje vážnu hrozbu pre celkový vývoz EÚ. Spojené štáty sú najväčším obchodným partnerom EÚ v oblasti tovaru, pričom tvoria približne jednu pätinu všetkého vývozu mimo blok. V roku 2024 EÚ vyviezla do USA tovar v hodnote 531,6 miliardy eur, čo predstavuje takmer 3 % celkového HDP EÚ. Hoci sa tento podiel môže javiť ako nízky, ide o kľúčový faktor ovplyvňujúci vývoj HDP.

Zvýšenie sadzieb z aktuálnych 10 % na 30 % by viedlo k prudkému rastu cien európskych výrobkov, čo by mohlo spôsobiť výrazný pokles dovozu. Najzraniteľnejšie sektory zahŕňajú farmaceutiká (viac ako 20 % z celkového exportu EÚ do USA), automobily (cca 10 %), priemyselné stroje (viac ako 6 %), elektrické zariadenia (6,0 %) a špecializované stroje (5,0 %).





Graf znázorňuje význam medzinárodného obchodu s partnermi a USA. Eurozóna má najväčší podiel na importe do USA, len o málo menší ako celá EÚ, ktorá zahŕňa aj krajiny ako Poľsko, Česká republika a Škandinávia. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Dopad na HDP Európskej únie

Ekonomické analýzy naznačujú, že dopad na HDP EÚ bude významný, ale limitovaný. Podľa odhadov Bloomberg Economics súčasné 10 % clá znižujú HDP eurozóny približne o 0,3 %, pričom zavedenie 30 % ciel by mohlo tento efekt zdvojnásobiť. Ekonomickí analytici Goldman Sachs odhadujú, že ak by 30 % clá zostali v platnosti dlhodobo, HDP eurozóny by mohol do konca roka 2026 kumulatívne klesnúť až o 1,2 %.

Podobné prognózy ponúkajú aj iné výskumné inštitúcie. Bruegel odhaduje pokles HDP EÚ o 0,3 % v prípade tzv. „no-deal“ scenára, zatiaľ čo Európsky parlament uvádza možný pokles v rozmedzí 0,2–0,8 % v závislosti od zavedenia odvetných opatrení. Je dôležité poznamenať, že dopad vysokých ciel na HDP je stále nižší ako pri predchádzajúcich krízach, ako bola pandémia COVID-19 alebo nedávna energetická kríza. Tento dopad však môže byť z dlhodobého hľadiska trvácny.





Ekonomika Európskej únie pocíti vplyv Trumpových ciel, avšak v porovnaní s predchádzajúcimi krízami je súčasný dopad zatiaľ obmedzený. Napriek tomu by nové 30 % clá mohli zdvojnásobiť aktuálny vplyv ciel na HDP. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Najzraniteľnejšie ekonomiky

Nemecko ako najväčšia ekonomika EÚ je obzvlášť vystavené vplyvu amerických ciel. USA absorbujú 10 % nemeckého exportu (157,9 miliardy USD v roku 2023), čo predstavuje 3,7 % nemeckého HDP. Kľúčový automobilový sektor vyváža 13 % svojej produkcie do USA. Vývoz áut z Nemecka do USA sa už znížil o 13 % v apríli a o 25 % v máji 2025. Je však potrebné poznamenať, že na dovoz automobilov do USA už platí clo vo výške 25 %, čo znamená, že priemerná colná sadzba na dovoz z EÚ je vyššia než bežne uvádzaných 10 %.





Čistý export z EÚ do USA v posledných rokoch. Najväčší podiel majú stroje a vozidlá, nasledujú chemikálie a farmaceutiká. EÚ je čistým dovozcom surovín z USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výrazne vystavené je aj Írsko – viac ako 53,7 % jeho vývozu smeruje do USA. Mimoriadne ohrozený je farmaceutický sektor, ktorý tvorí 55 % írskeho exportu, pričom vývoz do USA predstavuje 18 % írskeho HDP. Zatiaľ sa na farmaceutiká vzťahujú nižšie clá, no Trump pohrozil zavedením 200 % ciel na farmaceutické produkty v priebehu 12–24 mesiacov.





Tesne pred zavedením vzájomných ciel sme zaznamenali zreteľný nárast dovozu z EÚ do USA. Otázkou je, či sa pred 1. augustom dočkáme ďalšej vlny zvýšeného dopytu po európskych produktoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Je to vyjednávacia taktika?

Reakcie finančných trhov naznačujú, že investori vnímajú oznámené 30 % clá najmä ako vyjednávací nástroj Donalda Trumpa. Euro po otvorení oslabilo len mierne, hoci menový pár EURUSD oslabuje už od začiatku júla. Analytici Oxford Economics označujú Trumpove kroky ako „cla pre efekt“ („tariff theatrics“).

Trumpove vlastné slová v liste adresovanom EÚ podporujú tento výklad:

„Ak otvoríte svoje doposiaľ uzavreté trhy pre USA a odstránite vaše clá a necolné bariéry, zvážime úpravu sadzieb.“

Treba pripomenúť, že Trumpova administratíva opakovane mení svoj postoj — v máji hrozila 50 % clami, v apríli navrhovala 20 % reciprocitu a ešte nedávno sa diskutovalo o zachovaní všeobecnej sadzby 10 %.

Európska únia sa vyhýba eskalácii

EÚ sa doteraz snažila vyhnúť eskalácii konfliktu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen oznámila predĺženie pozastavenia odvetných opatrení do 1. augusta, aby sa vytvoril priestor na ďalšie rokovania.

„Vždy sme jasne deklarovali, že preferujeme dohodnuté riešenie,“ uviedla von der Leyen.

Zároveň sa však Brusel pripravuje na prípadnú odvetu. Má pripravený balík ciel na americký tovar v hodnote približne 21 miliárd eur, pričom druhý zoznam má dosiahnuť až 72 miliárd eur.

Zvažuje sa aj aktivácia tzv. Nástroja proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument, ACI) — najtvrdšieho obchodného nástroja EÚ. Tento mechanizmus, prezývaný „obchodná bazuka“, umožňuje ukladať clá a obchodné reštrikcie, obmedziť prístup na verejné obstarávanie v EÚ (v hodnote cez 2 bilióny USD ročne), obmedziť obchod so službami a zaviesť vývozné kontroly.

Diversifikácia obchodných partnerov

V reakcii na obchodnú neistotu zo strany USA zrýchľuje EÚ diverzifikáciu obchodných vzťahov. Von der Leyen oznámila uzavretie dohody CEPA s Indonéziou a pokračujú rokovania s Indiou, ktoré by sa mali ukončiť do konca roka.

EÚ zároveň posilňuje spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré čelia americkým clám — vrátane Kanady a Japonska — čo môže viesť ku koordinovanej reakcii voči americkej obchodnej politike.

Zhrnutie

Oznámené 30 % clá predstavujú vážnu hrozbu pre export a rast ekonomiky EÚ, no trhové reakcie zatiaľ naznačujú, že ide skôr o vyjednávací tlak. Možný dopad na HDP EÚ (0,3–1,2 % podľa scenára) je významný, ale nie fatálny. EÚ uplatňuje dvojitý prístup – pokračuje v rokovaniach, ale zároveň sa pripravuje na odvetu a rozširuje sieť partnerov. Najzraniteľnejšie sú Nemecko (pre vývoz áut) a Írsko (kvôli farmaceutickému sektoru). Do konca júla zostávajú dva týždne – a ako pripomínajú mnohí investori: aj podpísaná dohoda s USA nič negarantuje. Kanada a Mexiko, ktoré uzavreli dohodu USMCA, čelia napriek tomu vyšším clám a hrozbám ďalších opatrení.





Menový pár EURUSD otvoril nový týždeň poklesom, no aktuálne sa vracia späť na piatkové uzatváracie úrovne. Samotná volatilita naznačuje, že investori v tomto momente nevnímajú situáciu ako reálnu hrozbu. Zdá sa, že aspoň zatiaľ je tento pár viac ovplyvňovaný inými faktormi — ako sú zmeny v menovej politike alebo aj potenciálny útok na Fed, ktorý môže prísť prakticky kedykoľvek. Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: