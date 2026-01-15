TSMC láme rekordy! Explozívne výsledky potvrdzujú pretrvávajúcu AI rally🚀

- Silná ziskovosť: TSMC dosiahla hrubú maržu nad 62 % a čistú maržu takmer 50 %, čím prekonala mnohých konkurentov a potvrdila svoju veľkosť, nákladovú efektivitu a cenovú silu.
- Technologické líderstvo: 77 % tržieb pochádza z pokročilých výrobných uzlov, čo potvrdzuje, že TSMC napĺňa dopyt po AI čipoch prostredníctvom najmodernejších procesov, čo vedie k vysokým maržám a vernosti zákazníkov. Zavedenie 2nm procesorov začiatkom roka 2026 ešte viac posilňuje konkurenčnú výhodu a potenciál rastu tržieb.
- Silný výhlaď: Plánované tržby za 1. kvartál na úrovni 34–35 miliárd USD a rekordné kapitálové výdavky 52–56 miliárd USD odzrkadľujú dôveru vedenia, že dopyt po pokročilých technologických čipoch, najmä pre AI, zostane silný a dlhodobý.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), najväčší zmluvný výrobca polovodičov na svete, dnes zverejnil výsledky za štvrtý kvartál 2025, ktoré možno zhrnúť jedným slovom: fenomenálne. Spoločnosť uzavrela rok s rekordnými tržbami presahujúcimi 122 miliárd USD, čo predstavuje ročný nárast o viac než 35 % a zároveň ide o najvyššiu úroveň v histórii firmy. Čistý zisk v štvrtom kvartáli vzrástol o 35 % na 16 miliárd USD, čím výrazne prekonal očakávania analytikov.
TSMC oznámilo kapitálové výdavky na rok 2026 v rozpätí 52–56 miliárd USD, čo je o viac než 25 % viac než v roku 2025. To naznačuje, že tento gigant so sídlom v Hsinchu vidí trvalý základ pre rast umelej inteligencie. Tieto výsledky potvrdzujú, že AI boom nie je dočasným trendom, ale štrukturálnou zmenou v globálnej digitálnej ekonomike, pričom TSMC je jej nepopierateľným technologickým jadrom. Rast spoločnosti poháňajú pokročilé výrobné procesy 3nm, 5nm a 7nm a rastúci dopyt od kľúčových zákazníkov ako Nvidia, AMD a hyperscaleri, čo vytvára pevný základ pre pokračujúcu dynamickú expanziu.
Kľúčové finančné výsledky
TSMC ukončilo 4Q 2025 s výsledkami, ktoré jednoznačne prekonali očakávania analytikov. Štvrťročné tržby dosiahli približne 33,2 miliardy USD, čo predstavuje ročný nárast o viac než 20 % a zároveň ide o najvyššiu štvrťročnú úroveň v histórii spoločnosti. Čistý zisk za dané obdobie vzrástol o 35 % na 16 miliárd USD, čo poukazuje nielen na rozsah podnikania, ale aj na výnimočnú schopnosť firmy dosahovať vysokú ziskovosť popri zvyšovaní kapitálových investícií.
Finančné údaje za 4Q25:
-
Konsolidované tržby: NT$1 046,09 miliardy (33,73 mld. USD) — +20,5 % YoY
-
Čistý zisk: NT$505,74 miliardy (16 mld. USD) — +35 % YoY
-
Zisk na akciu (zriedený): NT$19,50 (3,14 USD)
-
Hrubá marža: 62,3 %
-
Prevádzková marža: 54,0 %
-
Čistá marža: 48,3 %
Kľúčovým motorom úspechu bola pokročilá výrobná technológia. Čipy vyrábané na úrovniach 3nm, 5nm a 7nm tvorili 77 % tržieb z waferov, pričom 3nm technológia predstavovala 28 %, 5nm 35 % a 7nm 14 %. To dokazuje, že TSMC nielen uspokojuje rastúci dopyt po AI a čipoch pre vysokovýkonné výpočty, ale robí tak s mimoriadne vysokou výrobnou efektivitou.
Zároveň štruktúra zákazníkov podčiarkuje strategickú pozíciu TSMC v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov. Hlavní klienti ako Nvidia, AMD a Apple, ako aj kľúčoví hyperscaleri, si rezervujú čoraz väčšie výrobné kapacity, čo spoločnosti umožňuje udržať si konkurenčnú výhodu a generovať stabilné tržby napriek rastúcemu tlaku zo strany iných výrobcov čipov. Vysoká hrubá marža dokazuje, že firma exceluje v prémiovom segmente, kde sú výrobné náklady vysoké, no zisky ešte vyššie.
TSMC výhlaď (Forward Guidance):
-
Tržby za 1Q 2026: 34,6–35,8 miliardy USD
-
Hrubá marža: 63–65 %
-
Prevádzková marža: 54–56 %
-
Kapitálové výdavky (CapEx) 2026: 52–56 miliárd USD
TSMC vstupuje do roku 2026 so silným impulzom a veľmi optimistickými projekciami. Vedenie očakáva tržby za 1. kvartál v rozpätí 34,6–35,8 miliardy USD, čo naznačuje pokračujúci dvojciferný medziročný rast. Hrubá marža sa predpokladá na úrovni 63–65 % a prevádzková marža na 54–56 %, čo dokazuje schopnosť spoločnosti udržiavať vysokú ziskovosť aj napriek rastúcim kapitálovým výdavkom a dynamickému dopytu po AI čipoch.
Vedenie spoločnosti zdôrazňuje pokračujúce zameranie na pokročilé 3nm, 5nm a 7nm technológie, ktoré zostávajú jadrom vysoko ziskového produktového segmentu. Táto stratégia umožňuje TSMC udržiavať si technologické líderstvo pred konkurenciou, vrátane rastúcich schopností iných výrobcov čipov, a zároveň posilňuje jej pozíciu ako kľúčového hráča v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov. V kombinácii s rastúcimi objednávkami od hlavných zákazníkov ako Nvidia, AMD, Apple a hyperscaleri, výhlaď potvrdzuje, že TSMC je pripravená na udržateľný, viacročný rast tržieb a marží v prémiovom segmente.
Vplyv výsledkov TSMC na technologickú rally:
Rekordné výsledky za 4Q 2025 a optimistický výhlaď na rok 2026 potvrdzujú, že TSMC je jedným z hlavných motorov globálnej technologickej rally. Rastúci dopyt po AI a čipoch pre vysokovýkonné výpočty poháňa nielen tržby TSMC, ale ovplyvňuje celý polovodičový dodávateľský reťazec. Pokročilé 3nm, 5nm a 7nm procesy umožňujú spoločnosti ponúkať produkty, ktoré sú väčšine konkurencie nedostupné, čo sa premieta do stabilných marží a konkurenčnej výhody.
Na začiatku roka 2026 TSMC predstavila aj 2nm procesory, čím sa jej podarilo výrazne predbehnúť konkurenciu a vytvoriť základy pre dlhodobý rast tržieb, najmä v oblasti AI a vysokovýkonného výpočtu. Investori sledujúci technologický sektor môžu TSMC vnímať ako barometer polovodičového trhu, pričom výsledky spoločnosti signalizujú, že AI boom má silné a trvalé základy.
Zhrnutie správy:
TSMC ukončila rok 2025 s rekordnými výsledkami, ktoré potvrdzujú jej dominantné postavenie na globálnom trhu s polovodičmi. Vedenie nielenže zvyšuje kapitálové výdavky na 56 miliárd USD v roku 2026, ale zároveň sa sústreďuje na vývoj pokročilých výrobných uzlov, vrátane 2nm procesorov, ktoré zabezpečujú vysoké marže a ďalšie oddelenie od konkurencie. Silné objednávky od kľúčových zákazníkov ako Nvidia, AMD, Apple a veľkí hyperscaleri naznačujú, že TSMC je pripravená na dlhodobý, viacročný rast tržieb pri zachovaní technologickej výhody.
