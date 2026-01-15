TSMC rozdrvila očakávania❗️💰 Zisk vyskočil o rekordných 35 % 📈

Spoločnosť TSMC ukončila štvrtý kvartál s rekordnými výsledkami – zisk vzrástol o 35 % a výrazne prekonal očakávania analytikov. Tento polovodičový gigant tak potvrdzuje svoju odolnosť voči geopolitickej neistote a možným clám, pričom ťaží z globálneho rozmachu umelej inteligencie, ktorý naďalej podporuje jej rastové momentum. Výsledky predstavujú dôležitý signál pre Wall Street o sile AI sektora a môžu naznačovať návrat silných ziskov u akcií ako Nvidia a AMD.
Finančné ukazovatele
-
Prekonanie odhadov: Čistý zisk dosiahol 505,74 miliardy TWD, čím prekonal trhový konsenzus na úrovni 478,4 miliardy TWD.
-
Rekordné tržby: Štvrťročné tržby po prvýkrát prekročili hranicu 1 bilióna TWD (33,09 miliardy USD), podporené ôsmimi po sebe nasledujúcimi kvartálmi medziročného rastu zisku.
-
Capex: Kapitálové výdavky za rok 2025 dosiahli 40,9 miliardy USD, čo presne zapadá do odhadu spoločnosti (40–42 miliárd USD).
Strategické faktory
-
Dominancia v AI: Vysokovýkonné výpočty ostávajú hlavným ťahúňom podnikania; pokročilé čipy (7 nm a menšie) teraz tvoria 77 % príjmov z waferov.
-
Investície v USA: TSMC upevňuje svoju pozíciu v USA s plánovanými investíciami vo výške 165 miliárd USD – pôvodných 65 miliárd USD a ďalších 100 miliárd USD prisľúbených v spolupráci s prezidentom Trumpom. Jeden závod v Arizone je už v prevádzke, ďalšia expanzia sa očakáva v rámci prebiehajúcich obchodných dohôd.
-
Trhový výhľad: Napriek silnému dopytu po AI čelí spoločnosť protivetrovi v segmente mobilných zariadení; analytici predpovedajú pokles dodávok smartfónov o 11,6 % v roku 2026 kvôli nedostatku pamäťových čipov.
TSM.US (D1)
Akcie TSMC v premarkete na Wall Street posilňujú približne o 2,5 %, aj keď denné RSI sa nachádza blízko prekúpených úrovní. Cena tak vymazáva straty z predchádzajúcich dvoch obchodných dní spôsobené nervozitou pred zverejnením výsledkov. Investori sú však stále opatrní, pokiaľ ide o prerazenie nového historického maxima.
Zdroj: xStation5
