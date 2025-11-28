Uber a Starship Technologies spúšťajú robotické doručovanie v Európe

-
Uber a Starship spúšťajú robotické doručovanie v Európe, pilotný projekt začína v decembri 2025 vo Veľkej Británii.
Autonómni roboti doručia objednávky z Uber Eats do 3 km bez potreby ľudského zásahu.
Projekt môže výrazne znížiť náklady a transformovať logistiku v mestách.
Úspech závisí od reakcie zákazníkov, nastavenia regulácií a technologickej spoľahlivosti.
Spoločnosť Uber oznámila nové partnerstvo so startupom Starship Technologies, ktorého cieľom je zaviesť robotické doručovanie jedál v Európe. Prvou krajinou bude Spojené kráľovstvo, kde sa od decembra 2025 spustí prevádzka v mestách Leeds a Sheffield. V roku 2026 má nasledovať expanzia do ďalších európskych miest.
Cieľom spolupráce je zvýšiť efektivitu doručovania, znížiť náklady a zrýchliť logistiku poslednej míle. Objednávky z platformy Uber Eats budú doručovať autonómni roboti na kolieskach, ktorí zvládnu vzdialenosť do 3 kilometrov a doručia zásielku zvyčajne do 30 minút.
Technologické pozadie a ambície
Starship Technologies patrí medzi technologických lídrov v oblasti autonomných „chodníkových“ robotov. Má za sebou viac ako 9 miliónov úspešných doručení. Jej roboti využívajú technológiu autonómie úrovne 4, čo znamená, že sa v definovanej oblasti pohybujú bez nutnosti priameho ľudského zásahu.
Uber už v minulosti testoval robotické doručovanie v USA, no spolupráca so Starship predstavuje jeho prvú väčšiu integráciu autonómnych robotov v Európe.
Vplyv na logistiku a trh
Robotické doručovanie má potenciál zásadne zmeniť mestskú logistiku. Zníženie nákladov a vyššia efektivita môžu viesť k nižším cenám pre zákazníkov alebo vyšším ziskom pre reštaurácie. Zároveň môže dôjsť k transformácii pracovného trhu – niektoré kuriérske pozície môžu zaniknúť, zatiaľ čo iné sa presunú na dohľad nad robotickými flotilami.
Dôležitou otázkou bude aj regulácia. Mestá a úrady budú musieť nastaviť pravidlá pre pohyb robotov po chodníkoch, zabezpečiť ich bezpečnosť a vyriešiť právne aspekty prevádzky.
