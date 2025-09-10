Uber ponúkne lety vrtuľníkom a hydroplánom. Vďaka Joby už od roku 2026

Spoločnosť Joby Aviation, americký priekopník v oblasti elektrických vzdušných taxíkov (eVTOL), oznámila, že plánuje sprístupniť služby vrtuľníkov a hydroplánov spoločnosti Blade priamo v aplikácii Uber už v roku 2026. Tento krok nasleduje po nedávnom prevzatí pasažierskej divízie Blade Air Mobility za sumu až 125 miliónov dolárov.
Blade v súčasnosti prevádzkuje pravidelné lety najmä v oblasti New Yorku a južnej Európy, vrátane frekventovaných trás medzi letiskami Newark a JFK, Manhattanom či Hamptons. Len v roku 2024 spoločnosť prepravila viac ako 50 000 cestujúcich, čím si vybudovala silné zázemie, ktoré chce Joby využiť na budúcu globálnu expanziu svojej eVTOL flotily.
Joby Aviation už niekoľko rokov spolupracuje s Uberom – v roku 2020 napríklad odkúpila jeho leteckú divíziu Uber Elevate. Cieľom Joby je ponúknuť rýchlu, tichú a ekologickú alternatívu ku klasickej mestskej doprave, so zameraním najmä na spoje medzi letiskami a centrami miest.
Elektrické lietadlo od Joby má kapacitu pre štyroch cestujúcich a pilota, dosahuje rýchlosť až 322 km/h (200 mph) a vďaka elektrickému pohonu je výrazne tichšie než tradičné vrtuľníky. Firma už oznámila, že po získaní potrebnej certifikácie plánuje spustenie prevádzky v Dubaji, New Yorku, Los Angeles, Spojenom kráľovstve a Japonsku.
Trh s mestskou leteckou mobilitou zažíva rýchly rozvoj a spoločnosti ako Joby súperia o to, kto ako prvý získa regulačné povolenia. V júni dokonca prezident Donald Trump vyzval regulačné orgány, aby urýchlili certifikačný proces a tým podporili rozvoj tejto novej dopravnej technológie.
Integrácia služieb Blade do aplikácie Uber predstavuje pre Joby významný strategický krok. Umožní firme včas testovať dopyt, zjednodušiť prístup k zákazníkom a zároveň pripraviť pôdu pre plné nasadenie elektrických vzdušných taxíkov v najbližších rokoch.
Graf JOBY.US (D1)
Akcie spoločnosti Joby Aviation sa po prudkom letnom raste momentálne konsolidujú na úrovni 13,41 USD, teda pod kĺzavým priemerom EMA 50 (14,12 USD), no stále nad SMA 100 (11,28 USD). To naznačuje technicky neutrálnu fázu po predchádzajúcom výpredaji. RSI sa nachádza na hodnote 44,2, čo ukazuje na slabšie momentum bez prepredanosti, teda trh zatiaľ nenašiel jasný smer. MACD ostáva v záporných hodnotách a pod signálnou líniou, čo potvrdzuje pretrvávajúcu prevahu predajcov a riziko pokračovania korekcie, ak cena nenájde novú podporu.
Z cenového pohľadu tvorí kľúčovú podporu zóna okolo SMA 100 (11,28 USD), ktorá už v minulosti pomohla zastaviť poklesy. Naopak oblasť 14,10–14,50 USD (EMA 50) funguje ako silná rezistencia, ktorej prekonanie by bolo potrebné pre návrat k rastovému trendu.
Celkovo sa akcie Joby nachádzajú v post-rastovej korekcii, kedy investori po predchádzajúcom nadšení hľadajú novú rovnováhu. Krátkodobo bude dôležité sledovať, či si cena udrží hladinu nad 13 USD, alebo či dôjde k ďalšiemu poklesu smerom k 12 a následne 11 USD.
Zdroj: xStation5
