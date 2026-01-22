Ubisoft klesá o takmer 30 % po oznámení reorganizácie a zrušení šiestich hier

- Ubisoft zrušil šesť hier a spustil internú reštrukturalizáciu.
Akcie francúzskeho vývojára videohier Ubisoft sa dnes prudko prepadli takmer o 30 %, keď spoločnosť oznámila rozsiahlu reštrukturalizáciu a zrušenie šiestich pripravovaných titulov. Obchodovanie s akciami bolo v dôsledku týchto správ pozastavené, no po obnovení sa stali najslabšou zložkou parížskeho indexu SBF 120.
Čo Ubisoft oznámil:
-
Šesť herných projektov bolo zrušených, a to napriek tomu, že niektoré z nich už boli vo vyspelej fáze vývoja.
-
Spoločnosť spustila vnútornú reorganizáciu, ktorá má zjednodušiť riadiacu štruktúru a znížiť náklady.
-
Detaily o prepúšťaní zamestnancov alebo ďalších finančných dopadoch zatiaľ neboli zverejnené, ale trh zareagoval okamžite negatívne.
Ubisoft sa už dlhšie potýka s problémami:
-
Opakované odklady vydania hier (napr. „Skull and Bones“).
-
Klesajúce zisky a slabší komerčný výkon nových titulov.
-
Rastúca konkurencia na trhu, ktorému dominujú spoločnosti ako Activision Blizzard, EA či Sony.
Reakcia trhu
Takmer 30 % prepad predstavuje najväčší jednodňový pokles akcií Ubisoftu za posledné roky. Investori zrejme stratili dôveru v krátkodobé zotavenie spoločnosti a obávajú sa, že rušenie projektov signalizuje nedostatok jasnej strategickej vízie. Reorganizácia síce môže priniesť úspory, no zároveň poukazuje na vnútornú nestabilitu firmy.
Graf UBI.FR (D1)
Cena akcií spoločnosti Ubisoft sa aktuálne nachádza na úrovni 4,726 EUR, čo znamená jednodňový pokles takmer o 30 %. Cena prudko prerazila smerom nadol nielen krátkodobé, ale aj strednodobé technické úrovne – EMA 50 (6,65 EUR) aj SMA 100 (7,65 EUR) – a výrazne sa vzdialila od oboch priemerov, čím potvrdila pokračujúci zostupný trend. RSI dosiahol hodnotu 32,5, čo signalizuje silný predajný tlak, avšak ešte nedosiahol zónu prepredanosti (<30), čo môže znamenať ďalší priestor na pokles.
Zdroj: xStation5
