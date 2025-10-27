UBS mieri na americký trh: podala žiadosť o bankovú licenciu v USA

- UBS podala žiadosť o americkú národnú bankovú licenciu, čím smeruje k vstupu do retailového bankovníctva v USA.
- Ak bude licencia schválená, UBS sa stane prvou švajčiarskou bankou s týmto oprávnením.
- Spojené štáty sú najrýchlejšie rastúcim trhom pre privátne bankovníctvo, vďaka každoročnému prírastku tisícok milionárov.
- Cieľom je rozšíriť ponuku služieb, zvýšiť ziskovosť a konkurovať lídrom ako Morgan Stanley.
Švajčiarska banka UBS podala žiadosť o národnú bankovú licenciu v Spojených štátoch, čím potvrdzuje svoju dlhodobú stratégiu expanzie na najväčší svetový trh s privátnym bankovníctvom. Ak bude žiadosť schválená, UBS sa stane prvou švajčiarskou bankou, ktorá získa tento typ licencie v USA.
Podľa interného memoranda určeného zamestnancom UBS, ktoré zverejnila agentúra Reuters, tento krok zdôrazňuje ambíciu banky stať sa ešte silnejším hráčom v oblasti globálnej správy majetku, predovšetkým v USA, ktoré sú označené za najdôležitejší rastový trh. V roku 2024 tu každý deň pribudlo viac ako 1 000 nových milionárov, čo predstavuje obrovský potenciál pre správcov majetku.
Nové služby a produktová diverzifikácia
Získanie licencie National Bank Charter by UBS umožnilo ponúkať plné spektrum služieb ako americké banky, vrátane bežných a sporiacich účtov či hypoték. Banka však zdôraznila, že tento krok neznamená okamžité spustenie nových produktov, ale vytvára priestor na postupný rozvoj v priebehu niekoľkých rokov.
Schválenie licencie sa očakáva v roku 2026, v závislosti od regulačných orgánov. Vstup do tradičného bankovníctva by mohol UBS pomôcť konkurovať silnejším hráčom ako Morgan Stanley, ktorý vďaka akvizícii Smith Barney zdvojnásobil svoju ziskovosť.
Výzvy a rastový potenciál
CEO UBS Sergio Ermotti v minulosti upozornil, že banka má nákladovú štruktúru veľkej inštitúcie, no neponúka dostatočne široké portfólio produktov na plné využitie tohto potenciálu. Predseda dozornej rady Colm Kelleher zároveň zdôraznil, že správa majetku v USA je „hra o veľkosť“ a UBS potrebuje získať väčší podiel na trhu, aby mohla efektívnejšie rásť.
UBS tak jasne dáva najavo, že sa nechce uspokojiť s európskym statusom, ale že buduje základy pre globálnu dominanciu v správe majetku – pričom Spojené štáty sú kľúčovým prvkom tohto plánu.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švajčiarskej banky UBS sa začínajú stabilizovať v oblasti 30,77 CHF, kde dochádza ku kontaktu s kľúčovým kĺzavým priemerom SMA 100 (30,32 CHF). Táto úroveň momentálne slúži ako technická podpora, zatiaľ čo EMA 50 (31,43 CHF) pôsobí ako najbližšia rezistencia.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či cena udrží úroveň nad SMA 100 a prípadne prerazí späť nad EMA 50, čím by sa zvýšila pravdepodobnosť pokračovania rastu. V opačnom prípade hrozí návrat do klesajúceho pásma s možným poklesom pod 30 CHF.
Zdroj: xStation5
