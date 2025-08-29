UniCredit navyšuje podiel v Alpha Bank na 26 %, mieri k takmer tretinovému vlastníctvu

Talianska banka UniCredit oznámila navýšenie svojho podielu v gréckej Alpha Bank na takmer 26 %, a to prostredníctvom nových finančných nástrojov, ktoré jej prinesú dodatočný 5 % podiel. Táto operácia bude mať dopad na kapitálový ukazovateľ CET1 banky vo výške približne 65 bázických bodov, uviedla UniCredit vo štvrtok.
UniCredit sa stala hlavným akcionárom Alpha Bank už koncom roka 2023, keď za 293,5 milióna eur odkúpila podiel od gréckeho fondu na záchranu bánk. V máji tohto roka následne navýšila svoj podiel na viac než 20 %, pričom 9,7 % získala prostredníctvom derivátových nástrojov. Aktuálne banka usiluje o súhlas Európskej centrálnej banky na navýšenie podielu až na 29,9 %.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zatiaľ čo akvizičné ambície UniCreditu narážajú na odpor vlád v Taliansku a Nemecku, kde banka buduje pozíciu v spoločnosti Commerzbank, grécke inštitúcie sú tomuto kroku naklonené. Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel poďakoval gréckej vláde a centrálnej banke za podporu investície.
Spoločnosť zároveň uviedla, že nemôže previesť derivátové nástroje na akcie (ktoré by jej umožnili priame vlastníctvo nad hranicou 9,9 %) bez regulačného súhlasu, o ktorý aktuálne žiada. Celková stratégia UniCreditu tak potvrdzuje jej rastúcu angažovanosť v juhovýchodnej Európe, kde vidí priestor na rast a vyššiu návratnosť investovaného kapitálu.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie talianskej banky UniCredit sa po výraznom raste v posledných týždňoch aktuálne obchodujú na úrovni 65,96 EUR, pričom dochádza k prvému významnejšiemu poklesu po dlhodobom rastovom trende. Cena sa však naďalej drží vysoko nad kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 na 63,02 EUR a SMA 100 na 57,88 EUR – čo svedčí o pevne zakorenenom býčom trende. RSI sa nachádza na hodnote 56,7, teda v neutrálnej zóne, s priestorom pre ďalší pohyb oboma smermi. MACD však vykazuje prvé známky oslabenia, keď došlo k medvediemu prekrižovaniu línií a histogram mieri do záporných hodnôt, čo môže signalizovať začínajúcu korekciu alebo krátkodobé vyberanie ziskov. Z technického pohľadu je strednodobý trend stále pozitívny, ale súčasný pokles môže viesť k testu podpory v oblasti EMA 50 (cca 63 EUR). Ak by došlo k jej prerazeniu, ďalšia kľúčová podpora leží okolo úrovne 58 EUR, kde sa nachádza SMA 100.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.