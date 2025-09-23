United States Antimony Corporation získala vládnu zákazku. Akcie spoločnosti prudko rastú!

United States Antimony Corporation (UAMY.US) oznámila uzavretie významnej zmluvy s americkým ministerstvom obrany v hodnote až 245 miliónov USD. Dohoda s agentúrou Defense Logistics Agency (DLA) zahŕňa päťročné dodávky kovového antimónu do Národnej obrannej rezervy USA. Kontrakt má charakter „sole-source“, čo znamená, že UAMY bude výhradným dodávateľom antimónu pre tento program. Ide o významné ocenenie, keďže spoločnosť prevádzkuje jediné dva spracovateľské závody na antimón v Severnej Amerike a rozvíja aj domáce ťažobné projekty. Po oznámení kontraktu akcie United States Antimony vzrástli približne o 17 %.
Antimón je americkými úradmi označený ako kritická surovina a používa sa okrem iného pri výrobe munície, zápaliek do nábojov, vysokopevnostných zliatin, polovodičov, batérií a nehorľavých materiálov. Jeho strategický význam v posledných rokoch výrazne vzrástol vďaka širšiemu využitiu v armádnom sektore a pokročilých technológiách. Zároveň viac než 90 % svetovej produkcie antimónu pochádza z Číny, čo staví USA do náročnej geopolitickej pozície.
Na základe novej zmluvy bude U.S. Antimony nielen dodávať hotový kov, ale tiež rozvíjať domáce zdroje. Spoločnosť už začala ťažbu na Aljaške, kde vlastní ložiská antimónu s vysokým obsahom, a prevádzkuje aj projekty v Montane. Okrem toho plánuje dopĺňať dodávky kontrolovaným dovozom zo zahraničia, aby zabezpečila stabilné plnenie objednávok. Prvé dodávky v rámci dohody majú byť zákazníkovi dodané ešte tento týždeň, čo dokazuje operačnú pripravenosť firmy.
Podpis kontraktu zapadá do širšej politiky americkej vlády, ktorá sa zameriava na obnovu domácich dodávateľských reťazcov pri kľúčových materiáloch nevyhnutných pre ekonomiku a národnú obranu. Administratíva pracuje na znižení závislosti od Číny v oblasti strategických minerálov, ako sú lítium, kobalt, grafit, nikel a antimón. V tomto kontexte si U.S. Antimony zabezpečuje financovanie aj rozvoj a stáva sa dôležitou súčasťou nového rámca pre bezpečnosť kritických materiálov v USA.
Zdroj: xStation5
