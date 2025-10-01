UnitedHealth opustí 16 okresov v programe Medicare Advantage – dotkne sa to 180 000 poistencov

Americký zdravotný poisťovací gigant UnitedHealth Group oznámil, že od roku 2026 ukončí prevádzku svojich plánov Medicare Advantage v 16 amerických okresoch, čo ovplyvní približne 180 000 poistencov. Spoločnosť tak reaguje na rastúce náklady, tlak na marže a zníženie vládnych úhrad, ktoré robia z programu menej udržateľný obchodný model.
Kľúčové dôvody odchodu:
-
Zníženie financovania zo strany CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) – v porovnaní s rokom 2023 by mali byť vládne platby v roku 2026 nižšie približne o 20 %.
-
Rast nákladov na zdravotnú starostlivosť a častejšie využívanie služieb poistencami, najmä po pandémii, výrazne zvýšili finančné zaťaženie.
-
Regulačné zmeny by podľa spoločnosti mohli znížiť poistný zisk v roku 2026 až o 4 miliardy USD.
Širšie dopady:
-
UnitedHealth plánuje zatvoriť viac ako 100 plánov, ktoré spolu pokrývajú až 600 000 poistencov.
-
Zmena sa týka najmä tzv. PPO plánov, ktoré umožňujú väčšiu voľnosť pri výbere poskytovateľa mimo siete. Spoločnosť sa chce viac orientovať na model HMO, ktorý vyžaduje odporúčania od špecialistov a obmedzuje výber na schválených poskytovateľov.
-
Najviac zasažené budú vidiecke oblasti, kde je prevádzka drahšia a menej efektívna. Spoločnosť plánuje konsolidovať tieto lokality a hľadať udržateľnejší model starostlivosti.
Kontext:
UnitedHealth tento rok po prvýkrát od roku 2008 nesplnila očakávania zisku a bola nútená pozastaviť celoročný výhlaď. Problémy v oblasti Medicare Advantage sú hlavným dôvodom tohto vývoja. Poisťovňa však naďalej zostáva najväčším poskytovateľom v tomto segmente, pred konkurentmi ako CVS Health a Humana.
Graf UNH.US (D1)
Akcie spoločnosti UnitedHealth Group (UNH) sa stabilizovali v úzkom pásme okolo úrovne 345,95 USD. Technická situácia sa zlepšila, keď cena prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (322,09 USD) a SMA 100 (304,71 USD), ktoré teraz fungujú ako dôležité podpory. RSI na hodnote 61,6 naznačuje, že kupujúci majú prevahu, no trh sa zatiaľ neprehieva.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?
Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 miliardy USD. Vznikne deviata najväčšia banka v USA
Eli Lilly investuje viac než 1 miliardu USD do Indie. Reaguje na globálny dopyt aj geopolitické zmeny
OpenAI získava 10% podiel v spoločnosti AMD, akcie reagujú 35% nárastom!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.