Volkswagen vyzýva na rýchle diplomatické riešenie sporu o Nexperiu: Hrozí zastavenie výroby

Obchodný spor medzi Čínou a Holandskom kvôli výrobcovi čipov Nexperia začína vážne ohrozovať európsky automobilový priemysel.
Člen dozornej rady Volkswagenu a zároveň premiér Dolného Saska Olaf Lies varoval, že bez rýchleho diplomatického zásahu môže dôjsť k narušeniu výroby – nielen vo Volkswagene, ale naprieč celým dodávateľským reťazcom.
„Priemysel tento problém sám nevyrieši. Potrebujeme okamžité diplomatické riešenie,“ uviedol Lies pre nemeckú televíziu ARD. Zároveň upozornil, že Európa sa môže stať vedľajšou obeťou obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ak nebude konať samostatne a strategicky.
Spor sa stupňuje: zákaz exportu z Číny
Napätie eskalovalo po tom, čo holandská vláda prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia, ktorej vlastníkom je čínsky koncern Wingtech, považovaný USA za potenciálnu bezpečnostnú hrozbu. V reakcii na tento krok Čína zakázala vývoz hotových produktov Nexperie, čo okamžite zasiahlo automobilky a dodávateľov čipov.
Volkswagen aj jeho kľúčový dodávateľ Bosch varujú, že bez vyriešenia situácie môže dôjsť k zastaveniu výroby. Bosch už pripravuje scenár dočasného prepúšťania zamestnancov (Kurzarbeit).
Európa stále závislá od Číny
Lies zároveň priznal, že úplná nezávislosť európskych dodávateľov od Číny nie je v dohľadnej dobe realistická. Výroba polovodičov a elektronických komponentov je v Európe výrazne drahšia, čo robí európske firmy menej konkurencieschopnými.
„Musíme vytvoriť podmienky, za ktorých budeme schopní vyrábať konkurencieschopne aj v Európe,“ dodal Lies s výzvou smerom k národným štátom aj EÚ, aby urýchlili investície do strategickej sebestačnosti.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa aktuálne obchodujú na úrovni 92,40 EUR, teda pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (95,02 EUR) a SMA 100 (95,85 EUR). RSI osciluje na hodnote 44,2, čo naznačuje mierne negatívne momentum bez známok prepredanosti. MACD sa nachádza hlboko pod nulovou líniou, aj keď histogram začína mierne rásť smerom k signálnej línii, čo môže naznačovať slabý pokus o konsolidáciu alebo krátkodobý odraz.
Zdroj: xStation5
