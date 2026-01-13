US CPI výhlaď: Udrží sa v decembri dezinflačný trend? 🔎

- Hlavný CPI: +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (bez zmeny oproti novembru)
- Jadrový CPI (bez potravín a energií): +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (nárast z 2,6 % v novembri)
- Decembrová správa tak môže vytvárať dojem návratu cenových tlakov, a to v dôsledku skreslenia novembrových údajov.
Dnes o 14:30 budú zverejnené decembrové údaje o inflácii CPI v USA. Ide o najdôležitejší report týždňa a spolu s NFP o kľúčový údaj z pohľadu menovej politiky Fedu.
Inflácia v USA ku koncu roka 2025 pravdepodobne mierne vzrástla. Trhový konsenzus očakáva decembrový CPI na úrovni +0,3 % m/m pre hlavnú aj jadrovú infláciu. V medziročnom porovnaní sa predpokladá, že hlavný CPI dosiahne 2,7 %, zatiaľ čo jadrový CPI vzrastie z novembrových 2,6 % na 2,7 %.
Tento mierny nárast sa pripisuje predovšetkým normalizácii po neobvykle slabom novembrovom čísle, nie začiatku novej inflačnej vlny.
November bol ovplyvnený odstávkou vlády USA, ktorá spomalila zber dát a donútila Bureau of Labor Statistics (BLS) použiť odhadované hodnoty, najmä v zložke nájomného. Podľa Bloomberg Economics mohlo dôjsť k podhodnoteniu inflácie približne o 20 bázických bodov. Decembrová správa tak môže navodzovať dojem návratu cenových tlakov, keď sa tieto jednorazové efekty vytratia.
Niektoré banky zároveň upozorňujú, že skreslenia môžu pretrvávať, a preto očakávajú, že prvé „čisté“ dáta prídu až vo februári.
Trh aktuálne počíta s približne 95 % pravdepodobnosťou, že Fed na najbližšom zasadnutí ponechá sadzby bez zmeny. Tvorcovia politiky budú sledovať vplyv ciel na ceny, no väčšina prognóz predpokladá, že inflácia bude v roku 2026 postupne klesať. Dezinflačné tlaky v oblasti bývania a slabší rast miezd by mali prevážiť nad vplyvom ciel.
Zaujímavosťou je, že trhové očakávania ohľadom januárového rozhodnutia Fedu sa každý deň posúvajú viac k jastrabej interpretácii. Tento posun môže vysvetľovať nedávne posilnenie amerického dolára.
Zdroj: CME FedWatch Tool
EURUSD (D1)
Dolár zostáva pred zverejnením CPI relatívne pokojný. EURUSD sa obchoduje mierne nižšie, -0,02 %. Na kurz má vplyv aj zvýšená geopolitická neistota a prebiehajúce udalosti okolo americkej centrálnej banky, čo môže zmierniť reakciu trhu na inflačné dáta.
