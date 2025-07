US Open: Americké indexy rastú po optimistických makrodátach 🟢

Americké akciové indexy vstupujú do stredajšej seansy s opatrným optimizmom po zverejnení údajov o výrobnej inflácii (PPI) a priemyselnej produkcii za jún. Index US500 si pripisuje 0,18 % na 6 290 bodov, US2000 rastie o 0,58 %, zatiaľ čo US100 mierne klesá o 0,15 %.

Výrobná inflácia v júni medzimesačne stagnovala, pričom k poklesu prispeli najmä ceny v sektore služieb.

Priemyselná produkcia v USA minulý mesiac vzrástla viac, než sa očakávalo – najmä vďaka nárastu výstupu v oblasti verejných služieb a miernemu rastu vo výrobe.

Republikáni v Snemovni reprezentantov obnovili snahy o prijatie regulácií kryptomien po tom, čo Donald Trump presvedčil konzervatívnych odporcov, aby podporili legislatívny balík.

Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA klesol na najnižšiu úroveň od konca mája. Priemerná úroková sadzba pri 30-ročnej fixnej hypotéke vzrástla o 5 bázických bodov na 6,82 %

American stocks are off to a mixed start, with capital gradually rotating into smaller companies. Source: xStation 5

US2000

Index malých spoločností dnes prekonáva ostatné hlavné americké benchmarky. US2000 rastie o 0,70 % na 2 227 bodov. Napriek tomu zostávajú tieto akcie relatívne podhodnotené v porovnaní s veľkými firmami. Index zatiaľ nedosiahol svoje historické maximum z novembra 2021 na úrovni 2 460 bodov.

Zdroj: xStation 5

Akcie v centre pozornosti

Global Payments (GPN.US) posilnila o 4,30 % po správe, že aktivistický investor Elliott Management získal významný podiel v spoločnosti. To zvýšilo očakávania možných strategických zmien alebo tlaku na vedenie, hoci konkrétne požiadavky zatiaľ nie sú známe.

ASML Holding (ASML) klesla o 10,50 % napriek silným výsledkom za 2. štvrťrok – tržby medziročne vzrástli o 23 %. CEO však varoval pred makroekonomickou a geopolitickou neistotou, ktorá vrhá tieň na výhlaď pre rok 2026. Napriek potvrdenému výhľadu na rok 2025 sa dlhodobý rast javí ako menej istý.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: