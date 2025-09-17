US OPEN: FED v centre pozornosti. Podporí uvoľnenie politiky akciový trh?

Wall Street takmer jednomyseľne očakáva, že Federálny rezervný systém na nadchádzajúcom zasadnutí zníži sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. Investori zároveň rátajú s tým, že predseda Fedu Jerome Powell naznačí ďalšie znižovanie sadzieb s cieľom podporiť oslabený akciový trh a stabilizovať hospodársky rast uprostred rastúcich globálnych rizík.
V posledných týždňoch dosiahli americké akciové indexy, vrátane S&P 500, historické maximá; napätie spojené s rastom inflácie a geopolitickou neistotou však naďalej tlačí na investorov. Analytici predpovedajú, že index S&P 500 by mohol v deň oznámenia Fedu vzrásť asi o 0,7 %, zároveň však varujú, že trh je mimoriadne citlivý na akékoľvek signály ohľadom budúcej menovej politiky.
Treba zdôrazniť, že predstavitelia Fedu na zasadnutí aktualizujú svoje prognózy úrokových sadzieb a výhľadu ekonomického rastu. Kľúčový bude tón Jeroma Powella. Jastrabí postoj, naznačujúci udržanie alebo dokonca návrat k zvyšovaniu sadzieb, by mohol vyvolať prudkú korekciu akcií aj dlhopisov. Naopak, jasný signál pokračujúceho uvoľňovania menovej politiky bude vnímaný ako podpora pre trh, ale môže zvýšiť obavy z ďalšej inflácie.
Aktuálne trhové odhady ukazujú, že počas nasledujúcich dvanástich mesiacov by mohlo dôjsť k celkovému zníženiu sadzieb asi o 150 bázických bodov, a to najmä prostredníctvom viacerých krokov po 25 bodoch. Situácia však zostáva nestabilná a závisí od prichádzajúcich makrodát, takže investori rátajú aj s nečakanými zvratmi.
Kontrakty na index S&P 500 (US500) sa dnes držia okolo včerajšej záverečnej úrovne z americkej seansy. Trh prejavuje trpezlivosť a pokoj, čaká na kľúčové informácie, ktoré budú zverejnené počas dnešnej seansy. Hlavnou udalosťou je rozhodnutie Fedu o sadzbách naplánované na poludnie.
Správy z firiem:
Workday (WDAY.US) rastie o 9 % po tom, čo Guggenheim zvýšil svoje odporúčanie a vyzdvihol zlepšenia v kľúčových oblastiach činnosti spoločnosti. Pozitívne pôsobí aj program spätného odkupu akcií v hodnote 4 mld. USD a zapojenie aktivistického investora Elliott Management, ktorý drží akcie za 2 mld. USD. Analytici oceňujú pokrok Workday vo vývoji cloudovej platformy, najmä v oblasti umelej inteligencie, a zvýšili prognózy tržieb pre rok 2026 o 14 %.
Rithm Capital (RITM.US) pridáva 3,5 % po správe o plánovanej akvizícii spoločnosti Paramount Group (PGRE) za 1,6 mld. USD. Dohoda zahŕňa portfólio kancelárskych budov v New Yorku a San Franciscu. Paramount, vlastník prestížnych objektov v týchto mestách, hľadal kupcu už dlhší čas, pričom o proces sa zaujímali aj spoločnosti ako Blackstone.
Manchester United (MANU.US) klesá o 6 % po zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2025, ktoré ukázali pokles tržieb o 8,9 % na 143,1 mil. GBP. Klub však zaznamenal čistý zisk 1,4 mil. GBP, čo je zlepšenie oproti strate z predchádzajúceho roka. Finančnú stabilitu podporuje aj rast EBITDA o 1,7 %. Analytici upozorňujú na pokles príjmov z vysielania a zápasových dní, čiastočne kvôli účasti v Európskej lige namiesto Ligy majstrov. Klub potvrdil celoročný výhľad, očakáva tržby medzi 650–670 mil. GBP a upravený EBITDA zisk medzi 145–160 mil. GBP.
Netflix (NFLX.US) dnes pridáva 1,5 % napriek poklesu trhového podielu v streamingu v auguste. Investori stavajú na oživenie, očakávajú, že nadchádzajúce premiéry a nový obsah prilákajú zákazníkov späť na platformu. Vyššie zapojenie používateľov a príliv nových predplatiteľov by mohli zlepšiť finančné výsledky spoločnosti v nasledujúcich mesiacoch.
