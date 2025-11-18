US OPEN: Indexy Wall Street pod pokračujúcim predajným tlakom 📌Technologické akcie klesajú

V utorok klesajú futures na americké akcie. Trhy už niekoľko dní sledujú výrazný a pretrvávajúci výpredaj kryptomien, ktorý sa javí ako dôsledok všeobecného odporu k riziku a zvýšenej volatility na akciových trhoch. Rastie neistota ohľadom udržateľnosti nedávneho rastu ťahaného technologickým sektorom a pozornosť Wall Street sa postupne sústreďuje na blížiace sa výsledky spoločnosti Nvidia (NVDA.US), ktoré budú zverejnené zajtra po uzavretí americkej seansy. Pozitívne komentáre analytikov Evercore ISI sa dnes v cene akcií neodrazili – akcia klesá o viac ako 2 %.
- Za týždeň končiaci 18. októbra 2025 bolo v USA zaznamenaných 232 000 nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti, čo je takmer bez zmeny oproti predchádzajúcemu týždňu a stále nad priemerom posledných mesiacov.
- Počet pokračujúcich žiadostí vzrástol na 1,957 milióna oproti 1,947 milióna predtým.
- Táto hodnota zostáva blízko najvyšších úrovní od roku 2021. Počas federálneho shutdownu neboli správy o nezamestnanosti ani kľúčové ekonomické údaje zverejňované podľa harmonogramu, čo sťažuje presné zhodnotenie situácie na trhu práce. Na oneskorené dáta nereagovali ani dolár, ani indexy. Očakáva sa štvrtková správa z trhu práce a piatkové údaje o reálnych mzdách.
V technologickom sektore dnes vynikajú poklesy spoločností AMD a Micron, ktoré korigujú predchádzajúce zisky, ktoré pretrvávali aj napriek averzii k riziku na indexoch. Akcie čínskej spoločnosti PDD Holdings (vlastník Temu, PDD.US) taktiež klesajú po slabších výsledkoch.
Makrodáta z USA
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby (rev. MoM): 0,3 % vs očak. 0,4 % a predch. 0,4 %
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (rev. YoY): 2,9 % (odhad 2,9 %, predch. 2,9 %)
Továrenské objednávky MoM: skutočnosť 1,4 % (očak. 1,4 %, predch. -1,3 %)
Index trhu bývania NAHB: 38 vs očak. 37 a predch. 37
USDIDX mierne oslabuje po slabších než očakávaných makrodátach z USA, ktoré naznačujú nižší než očakávaný mesačný rast objednávok tovarov dlhodobej spotreby.
Firemné správy
Akcie Axalta (AXTA.US) dnes rastú po oznámení fúzie so spoločnosťou Akzo Nobel, ktorá vytvorí globálneho lídra v oblasti priemyselných náterov s odhadovanou hodnotou 25 miliárd USD. Transakcia by mala byť dokončená medzi koncom roka 2026 a začiatkom 2027. Akcionári Akzo Nobel budú vlastniť 55 % novej spoločnosti, akcionári Axalty 45 %. Spojená firma plánuje tržby približne 17 miliárd USD ročne a úspory nákladov 600 miliónov USD, z ktorých 90 % bude realizovaných počas prvých troch rokov. Spoločnosť si ponechá dve sídla – v Amsterdame a Philadelphii – a po prechodnom období bude kótovaná na NYSE pod novým názvom. CEO Akzo Nobel Greg Poux-Guillaume povedie spojenú firmu s viac než 100 značkami, 173 závodmi a 91 výskumnými centrami.
Akcie Blue Owl Capital (OWL.US) klesajú približne o 5 % po obnovenom tlaku v dôsledku rozhodnutia pozastaviť odkupy akcií od investorov v súkromnom fonde BDC v hodnote 1,8 mld. USD až do jeho zlúčenia s verejným fondom OBDC (17,6 mld. USD) začiatkom budúceho roka. Investori získajú podiely OBDC, čo môže viesť k stratám až 20 % pre investorov z pôvodného fondu. Spoločnosť tvrdí, že zlúčenie prinesie efektívnejšiu platformu, vyšší ziskový potenciál a obnoví likviditu. Volatilita BDC podľa nej odráža trhové podmienky, nie zhoršenie úverovej kvality.
Akcie LifeMD (LFMD.US) oslabujú o viac než 10 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál, ktoré nenaplnili očakávania v oblasti tržieb ani zisku, aj napriek medziročnému rastu tržieb o 13 %. Spoločnosť aktualizovala výhľad kvôli predaju väčšinového podielu v WorkSimpli Software. Vo štvrtom štvrťroku 2025 očakáva tržby 45–46 mil. USD a upravený EBITDA vo výške 3–4 mil. USD. Celoročné tržby 2025 boli znížené na 192–193 mil. USD (z pôvodných 250–255 mil.), zatiaľ čo EBITDA sa zvýšil na 13,5–14,5 mil. USD, čo predstavuje približne 254% nárast oproti 2024.
Akcie Ceva (CEVA.US) klesajú o viac než 10 %, no časť strát už vymazali po oznámení verejnej ponuky 3 miliónov akcií. Upisovatelia majú zároveň 30-dňovú opciu na nákup ďalších 450 000 akcií. Všetky akcie predáva samotná spoločnosť, ktorá plánuje výnosy použiť na akvizície, technologické investície a všeobecné prevádzkové účely vrátane kapitálových výdavkov či spätných odkupov.
