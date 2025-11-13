US OPEN: Koniec uzávery, nie poklesov

- USA ukončili vládnu uzáveru, no trhy aj tak klesajú
- Wall Street pokračuje v poklese
- Google opäť preverovaný regulátormi EÚ
- Cisco pozitívne prekvapilo výsledkami
- Zlato podporuje ťažiarov
- Kvantové technológie ďalej oslabujú
Američania môžu oslavovať znovuotvorenie vlády, ukončenie rozhodovacej paralýzy a obnovené financovanie kľúčových programov. Trhy však na oslavy nereagujú. Wall Street dnes otvára v červených číslach – futures na US100 klesajú o zhruba 1 %, S&P 500 a Russell oslabujú o 0,5 %.
Na slabosť trhu poukazuje aj výrazné oslabenie dolára – ten stráca voči väčšine hlavných mien. Dolárový index klesá o viac ako 0,2 % na trojtýždňové minimum.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Najväčšie straty dnes zaznamenávajú technologické firmy a maloobchod. Priemysel klesá menej výrazne a zdravotníctvo ako jediný sektor rastie.
Makroekonomické dáta:
Dnes EIA zverejní zmeny zásob ropy a benzínu. K menovej politike sa vyjadria Alberto Musalem (Fed St. Louis) a členka FOMC Beth M. Hammack.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafe cena opäť klesá a zastavuje sa na úrovni podpory 25 300 USD. Kupci neudržali predchádzajúci rastový trend. Ďalší cieľ je obrana tejto úrovne s cieľom stabilizácie a návratu k rastu. Ak však predajcovia prekonajú túto podporu, cena môže pokračovať v poklese smerom k 24 640.
Firemné správy:
-
CISCO (CSCO.US) – Akcie rastú takmer o 7 % v premarkete po výsledkoch, ktoré prekonali očakávania trhu. Spoločnosť navyše výrazne zlepšila výhľad EPS.
-
Alphabet (GOOGL.US) – Google čelí ďalšiemu vyšetrovaniu zo strany EÚ kvôli údajným neférovým praktikám. Akcie klesajú o 1,5 %.
-
Dollar Tree (DLTR.US) – Akcie klesajú o približne 3 % po negatívnom odporúčaní investičnej banky, ktorá upozorňuje na obmedzený potenciál rastu.
-
Nike (NKE.US) – Výrobca oblečenia posilňuje o viac než 2 % po pozitívnom investičnom odporúčaní. Analytici z Wells Fargo očakávajú zhodnotenie počas nákupnej sezóny a potenciálny vplyv tzv. Trumpovho colného bonusu.
-
FireFly (FLY.US) – Akcie vesmírnej spoločnosti rastú o vyše 20 % po oznámení o opätovnom spustení rakety „Alpha Rocket.“
-
Anglogold (AU.US) – Ťažiari zlata rastú vďaka ďalšiemu posilneniu cien drahých kovov. Akcie Anglogoldu rastú pred otvorením trhu o takmer 3 %.
-
Alibaba (BABA.US) – Akcie rastú o približne 5 % po predstavení nového AI modelu, ktorý má konkurovať ChatGPT.
-
Rigetti Computing (RGTI.US) – Kvantový sektor zostáva pod tlakom. Akcie Rigetti klesajú o viac než 3 %, keďže investori z tejto oblasti ustupujú.
