Volkswagen zvažuje využitie technológie z partnerstva s Rivianom aj pre spaľovacie vozidlá

- Volkswagen zvažuje využitie technológie RV Tech aj pre spaľovacie vozidlá, prioritou však zostáva elektromobilita.
- Partnerstvo s Rivianom má pomôcť prekonať technologické zaostávanie divízie Cariad.
- Prvým vozidlom s novým softvérom bude ID.Every1 v roku 2027, nasledovať budú modely Audi a Scout.
- Do konca desaťročia sa očakáva širšie nasadenie platformy naprieč modelmi koncernu.
Skupina Volkswagen oznámila, že technológia vyvíjaná v spolupráci s americkým výrobcom elektromobilov Rivian Automotive by mohla v budúcnosti nájsť uplatnenie aj vo vozidlách so spaľovacím motorom (ICE).
Zatiaľ čo hlavným cieľom spoločného podniku RV Tech je vývoj pokročilej softvérovej a elektronickej architektúry pre elektromobily, automobilka nevylučuje jej širšie využitie naprieč pohonnými systémami.
„Ide o mimoriadne schopnú architektúru, ktorú možno prispôsobiť aj pre spaľovacie konfigurácie. Našou hlavnou prioritou je však momentálne plná implementácia do elektromobilov,“ uviedol Carsten Helbing, spoluvýkonný riaditeľ spoločného podniku.
Volkswagen týmto krokom reaguje na pretrvávajúce problémy svojej dcérskej softvérovej divízie Cariad, ktorá dlhodobo zápasí so zdržaniami a technickými komplikáciami. Partnerstvo s Rivianom má urýchliť vývoj jednotnej, škálovateľnej platformy novej generácie, ktorá by mohla koncern priblížiť lídrom trhu, ako sú Tesla alebo rýchlo rastúci čínski výrobcovia.
Prvým vozidlom, ktoré ponesie novú softvérovú architektúru RV Tech, bude kompaktný elektromobil ID.Every1, ktorého uvedenie na trh je plánované na rok 2027. Spolu s ním budú ešte tento rok spustené zimné testy systému aj na vybraných modeloch značiek Audi a Scout.
Technológia má byť postupne integrovaná do ďalších modelov skupiny Volkswagen na novej platforme Scalable Systems Platform (SSP), a to do konca tejto dekády.
Možnosť budúceho nasadenia v spaľovacích vozidlách by mohla priniesť unifikáciu elektroniky a softvéru naprieč celým portfóliom VW Group.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen zaznamenali v posledných dňoch výrazný rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 101,00 EUR, čo predstavuje prerazenie nad kľúčové technické úrovne.
Cena sa nachádza nad oboma sledovanými kĺzavými priemermi – EMA 50 (95,29 EUR) a SMA 100 (96,42 EUR), čo značí obnovené býčie momentum po dlhšom období konsolidácie a poklesov. RSI na hodnote 65,1 poukazuje na silný nákupný záujem, no zatiaľ sa nenachádza v prekúpenom pásme. Tento vývoj podporuje ďalší potenciálny rast bez potreby okamžitej korekcie. MACD sa pohybuje v kladnom pásme a rastie, čo potvrdzuje dynamiku a silu aktuálneho cenového pohybu.
Zdroj: xStation5
