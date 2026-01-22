US Open: Pokus o odraz na Wall Street 📈 Meta Platforms posilňuje o 3,5 %

Futures na americké akciové indexy sa obchodujú v zelených číslach, no po otvorení trhu zisky mierne klesli. Sentiment podporuje zlepšujúce sa rizikové prostredie po tom, čo prezident Donald Trump naznačil ústup od svojej poslednej rétoriky týkajúcej sa ciel a Grónska. Tento posun pomohol stabilizovať trhy po zvýšenej volatilite. Po makrodátach z USA US100 testuje úroveň EMA50 (červená línia) na dennom grafe, zatiaľ čo RSI ostáva zmiešaný.
Microsoft, Nvidia a Tesla sa stále obchodujú hlboko pod svojimi maximami, čo podporuje naratív o „prerátaní valuácií“. Medzi najsilnejšie americké akcie dnes patrí Meta Platforms, ktorá sa zotavuje z lokálnych miním – analytici Jefferies odporučili „nakupovať pokles“ po 20 % korekcii.
Zdroj: xStation5
Meta Platforms (META.US) a Alibaba (BABA.US) sú dnes najvýkonnejšími titulmi na Wall Street. Zdroj: xStation5
Čo poháňa odraz?
Trhy pozitívne reagujú na ďalšiu epizódu „TACO“ – teda scenár, keď agresívne obchodné hrozby sú následne zmiernené alebo oneskorené. Tentoraz ide o ústup Trumpa od zavedenia ciel na viaceré európske štáty, ktoré mali súvisieť s rokovaniami o Grónsku.
Zároveň sa investori pripravujú na oneskorené zverejnenie amerických inflačných údajov (PCE), ktoré môžu ovplyvniť očakávania ohľadom politiky Fedu.
S&P 500 rastie, pokračuje v zotavení zo stredajšieho záveru
Nasdaq vedie zisky vďaka silnejšiemu „risk-on“ sentimentu v technológiách
Výnosy na dlhopisoch mierne klesajú
Ropa mierne slabšia, zlato slabší, bitcoin tiež nepatrne nižšie
Aj keď sa nálada na trhu zlepšuje, celkový obraz zostáva krehký. Investori sledujú, či colné napätie ustupuje – čo by mohlo Fed-u umožniť znížiť sadzby ešte tento rok. Grónsko sa však opäť stáva geopolitickým rizikom, ktoré obchodníci pozorne sledujú. Výsledková sezóna zatiaľ pozitívna, no dôraz je na výhľad, nie na minulosť.
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA: 200 tis. vs. očakávanie 209 tis., predchádzajúca hodnota 198 tis.; pokračujúce žiadosti mierne pod očakávaniami.
- HDP USA (QoQ, finálne): 4,4 % vs. očakávanie 4,3 %, predchádzajúce 4,3 % (cenový index: 3,8 % medziročne, v súlade s očakávaniami); PCE: 2,8 % medziročne, v súlade s očakávaniami.
Zdroj: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P.
Akcie v centre pozornosti
AMD (AMD.US) prudko vzrástol po silných výsledkoch
Lululemon (LULU.US) posilnil po oznámení o spätnom odkúpe akcií
Abbott (ABT.US) klesol o 4 % po výsledkoch za 4Q
Axogen (AXGN.US) -7 % po oznámení emisie akcií v hodnote 85 mil. USD
Knight-Swift (KNX.US) -2 % po sklamaní z výsledkov
Mobileye (MBLY.US) +6 % po zvýšení výhľadu tržieb
Procter & Gamble (PG.US) -1,6 % po stagnácii organického rastu a poklese objemov
Rocket Lab (RKLB.US) +2 % po oznámení problémov počas testov
Sphere Entertainment (SPHR.US) +3 % po zvýšení ratingu od BTIG na „Buy“
Venture Global (VG) +10 % po víťazstve v spore so španielskou Repsol ohľadom LNG dodávok
Zdroj: xStation5
