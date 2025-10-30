US OPEN: Powell, MAG7 a Trump miešajú náladou na trhoch

- MAG7 a FOMC hýbu trhmi
- Powell varoval trhy, že decembrové zníženie sadzieb nie je isté, a to aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii
- Meta zaznamenala dvojciferný prepad napriek prekonaniu očakávaní v dôsledku nečakanej straty
- Microsoft priniesol dobré výsledky, ale výrazne investuje
- Alphabet prekonal rast vo väčšine segmentov
Nálada na hlavných indexoch v USA je dnes zmiešaná. Investori spracovávajú rozhodnutie Fedu a čerstvé výsledky technologických firiem, pričom čakajú na zverejnenie výsledkov Applu a Amazonu po ukončení obchodovania. Pozitívny vplyv má aj predĺženie colného prímeria medzi USA a Čínou počas návštevy Donalda Trumpa v Ázii. Najvýraznejšie stráca technologický index – US100 oslabuje o 0,4 %, zatiaľ čo US500 sa pohybuje okolo otváracej úrovne. Indexy US30 a US2000 zaznamenávajú nárasty o 0,3 % a 0,8 %.
Trhová situácia je zložitá – FOMC a skupina MAG7 spôsobujú nevyrovnaný vývoj na Wall Street. Alphabet oznámil lepšie než očakávané tržby aj zisk za 3. kvartál, čo viedlo k silnému rastu v poobchodnej fáze. Microsoft predstavil solídne výsledky, ale trhom prezentované očakávania na ďalší štvrťrok boli prijaté chladne. Meta síce zlepšila výsledky a zvýšila plán kapitálových výdavkov, no akcie spoločnosti sa po zverejnení výrazne prepadli. Trh stále čaká na zvyšné technologické výsledky.
Makroekonomické dáta
Komentáre predsedu Fedu Jeroma Powella po včerajšom rozhodnutí ochladzujú očakávania ohľadom zníženia sadzieb v decembri. Uviedol, že inflácia zostáva mierne zvýšená a proces spomaľovania rastu cien v sektore služieb stále prebieha. Poukázal aj na oslabenie dopytu po pracovnej sile – prepúšťania sú síce nízke, ale nábor sa spomaľuje. Zdôraznil, že pozastavenie činnosti vlády zaťažuje hospodársku aktivitu, no tento efekt by mal po ukončení odznieť. Dolár po jeho prejave výrazne posilnil a akciové indexy oslabili, čo dnes vedie k opatrnejšej nálade a vyššej citlivosti na nové výsledky.
Zverejnené boli aj dáta o zásobách plynu v USA – tie dosiahli 74 miliárd kubických stôp oproti očakávaným 71 Bcf, no aj tak ide o pokles oproti predchádzajúcim 87 Bcf.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafe sa odrazila od hornej hranice rastového kanála a klesla na približne 26 060 USD. Základným scenárom je návrat k úrovni 25 300 USD, kde sa nachádza zóna podpory určená vrcholmi poslednej konsolidácie. Po normalizácii RSI indikátora môže index obnoviť rastový trend, ak neklesne pod úroveň 25 100.
Firemné správy
-
Meta (META.US) – Spoločnosť prekonala očakávania analytikov, no náladu investorov zlomila jednorazová daňová strata vo výške viac než 15 miliárd USD. Akcie sa v poobchodnej fáze prepadli o 9 % a pri otvorení strácajú až 12 %.
-
Microsoft (MSFT.US) – Výsledky prekonali očakávania na úrovni tržieb aj zisku na akciu. Cloudový segment zaznamenal rast až o 40 %. Spoločnosť však oznámila ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov na infraštruktúru, čo investorov znepokojilo. Akcie pri otvorení strácajú vyše 2 %.
-
Alphabet (GOOGL.US) – Tržby dosiahli 120,3 mld. USD (vs. očak. 99,6 mld.), zisk na akciu 2,87 USD (vs. očak. 2,33 USD). Spoločnosť prekonala očakávania vo všetkých segmentoch, najmä v oblasti cloudu. Akcie pri otvorení rastú o viac než 4 %.
-
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – Pokles o viac než 18 % po tom, čo spoločnosť tretíkrát znížila celoročný výhľad tržieb.
-
eBay (EBAY.US) – Akcie klesajú o viac než 15 %, keďže spoločnosť očakáva upravený zisk na akciu pod trhovým konsenzom 5,46 USD.
-
FMC Corp (FMC.US) – Výrobca hnojív stráca až 38 % po znížení výhľadu upraveného zisku na akciu za celý rok na 2,92 USD (z predchádzajúcich 3,26 USD), čo je výrazne pod konsenzom 3,47 USD.
