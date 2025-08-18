US OPEN – Trh v očakávaní rozhodnutí

Začiatok nového týždňa sa nesie v znamení nádejí aj obáv investorov týkajúcich sa kľúčových geopolitických a makroekonomických faktorov. Stretnutie Trumpa s Putinom na Aljaške sa uskutočnilo bez záväzkov či vyhlásení o mieri, čo sa prejavilo sklamaním na trhoch.
Podľa správy Deutsche Bank klesol investorský sentiment na najnižšiu úroveň za posledné 3 mesiace.
Apollo Sløk zároveň varuje pred zhoršujúcim sa makroprostredím. Pokles objemu námornej obchodnej výmeny naznačuje slabnúceho spotrebiteľa. Škandinávsky súkromný fond tiež upozorňuje, že alokácia kapitálu do firiem z oblasti AI už presahuje extrémy z obdobia dot-com bubliny.
Zdroj: Appolo Sløk.
Zdroj: Bloomberg Finance LPPo neproduktívnom stretnutí na Aljaške zostáva ďalšou neistotou, na ktorú trh čaká, postoj FEDu k budúcej politike. Trh hľadá smer, no stále ho nenachádza, keďže sa obchodovanie otvára na piatkovej zatváracej úrovni.
US500 (D1)
Hlavný index newyorskej burzy sa momentálne nachádza na hornej hranici zužujúceho sa konsolidačného kanála v rámci uptrendu. Cena sa drží výrazne nad priemermi, no indikátory RSI zatiaľ nenaznačujú prekúpené podmienky. Trh hľadá dôvod na pokračovanie rastu, ale ak ho nenájde, pokles môže byť bolestivý. V takom prípade sa ako počiatočné úrovne podpory javia hodnoty 6360 a následne 6250, kde sa nachádzajú nedávne minimá a kĺzavý priemer EMA50. Ďalšiu podporu môžu poskytnúť priemery EMA100 a EMA200, pričom ten druhý sa nachádza na minimách spred dvoch mesiacov, čo z neho robí veľmi dôležitú úroveň v prípade možného poklesu.
Firemné správy:
UnitedHealth Group (UNH.US) – Hviezdou dnešnej seansy je momentálne kontroverzná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotného poistenia. Spoločnosť má za sebou veľmi náročný rok, no jej nepriaznivá séria sa môže zvrátiť po piatkovom oznámení o veľkých nákupoch akcií a OPCIÍ zo strany Warrena Buffetta a Michaela Burryho. V piatok spoločnosť uzavrela obchodovanie s rastovým gapom cez 10 %. V pondelok UnitedHealth pri otvorení pridáva ďalšie 2 %. Ukáže sa, či bude zmena sentimentu trvalá.
Zdroj: Xstation
Palo Alto (PANW.US) – Na konci pondelkovej seansy zverejní jeden z lídrov v oblasti kybernetickej bezpečnosti výsledky za prvú polovicu roka 2025. Očakávajú sa tržby vo výške 2,5 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) 0,85, čo by znamenalo ďalší míľnik v raste spoločnosti.
Novo Nordisk (NVO.US) – Farmaceutická spoločnosť, známa svojím prelomovým liekom na obezitu Ozempic, koriguje časť nedávnych strát vďaka vlne optimizmu spojeného s novým produktom, ktorý získal schválenie od FDA. Liek „Wegovy“ pomáha pri liečbe ochorení pečene.
Daňový kredit v USA – Nové pravidlá pre udeľovanie daňových kreditov na infraštruktúru z obnoviteľných zdrojov v USA podporujú valuácie firiem v tomto sektore. Medzi ne patrí napríklad Vestas, ktorého akcie rastú o 15 %.
Soho House (SHCO.US) – Americká spoločnosť pôsobiaca v oblasti pohostinstva a gastronómie má byť prevzatá súkromným investičným fondom. Investičná skupina je ochotná zaplatiť 9 USD za akciu, čo predstavuje 18 % prémiu oproti aktuálnej trhovej hodnote.
Dayforce (DAY.US) – Spoločnosť poskytujúca softvérové riešenia pre firmy posilňuje o 13 % po správe, že bola vybraná ako dodávateľ firmou Thoma Bravo.
