US Open: US100 klesá o 0,3 % v premarkete 🗽 Nvidia rastie po rozhodnutí Trumpa o vývoze AI čipov do Číny

Futures na index S&P 500 (US500) sú v utorok mierne v červenom, keďže investori sa pred tohtotýždňovým rozhodnutím Fedu o úrokových sadzbách vyhýbajú otváraniu väčších pozícií. Futures na Nasdaq 100 klesajú o 0,3 %, no akcie Nvidia v premarkete rastú po tom, čo prezident Donald Trump povolil spoločnosti exportovať svoj AI čip H200 do Číny výmenou za 25 % príplatok. Trhy teraz čakajú na zverejnenie údajov JOLTS o 16:00 SEČ.
- ADP NER Pulse signalizoval, že súkromní zamestnávatelia pridávali v priemere 4 750 pracovných miest týždenne.
- Generálny riaditeľ Wells Fargo Scharf uviedol: „Vianočné výdavky v USA sú v prvých týždňoch medziročne mierne vyššie. Spotrebiteľské výdavky zostávajú silné.“
- Podľa údajov FactSet k 4. decembru 83 % spoločností z indexu S&P 500 prekonalo očakávania ziskov za 3. kvartál; najrýchlejšie rastúcim sektorom spomedzi 11 bola informačná technológia (+29 % r/r).
- FactSet tiež uvádza, že v 3. kvartáli dosiahol priemerný medziročný rast ziskov 13,4 %, zatiaľ čo samotný index S&P 500 za rovnaké obdobie vzrástol o 13,1 % medziročne; ide o ďalší kvartál dvojciferného rastu v USA.
- Index podnikateľskej dôvery NFIB dosiahol hodnotu 99 bodov oproti očakávaným 98,3 a predchádzajúcim 98,2.
Tento index je jedným z kľúčových ukazovateľov americkej ekonomiky, keďže malé podniky v USA zamestnávajú takmer 50 % všetkých pracovníkov. Zlepšenie sentimentu vyplýva najmä z poklesu úrokových sadzieb a očakávania ich ďalšieho znižovania v roku 2026. Futures na index Russell 2000 (US2000), ktorý zahŕňa menšie americké firmy (hoci stále príliš veľké na to, aby reportovali do NFIB), sa obchodujú blízko historických maxím.
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Firemné správy
-
Akcie Almonty Industries klesajú o 18 % po nacenení 18 miliónov akcií na 6,25 USD v rozšírenej emisii v hodnote 112,5 milióna USD (ALM.US).
-
Ares Management rastie o 7,7 % po oznámení, že akcia nahradí Kellanovu v indexe S&P 500 od 11. decembra (ARES.US).
-
CVS Health posilňuje o 3,1 % po zvýšení výhľadu upraveného zisku a tržieb na rok 2025 a oznámení rastových cieľov do roku 2028 (CVS.US).
-
FMC Corp. klesá o 1,2 % po znížení odporúčania od Barclays z „equal weight“ na „underweight“, pre očakávaný tlak na marže v roku 2026 (FMC.US).
-
Galaxy Digital stúpa o 1,7 % po tom, čo Citizens začali pokrývanie akcie s odporúčaním „market-outperform“ a cenovým cieľom 60 USD (GLXY.US).
-
Geopark padá o 12 % po tom, čo Parex Resources ukončila rokovania o potenciálnej akvizícii (GPRK.US).
-
Graphic Packaging klesá o 5,6 % po znížení výhľadu upraveného EBITDA na celý rok, pričom stredná hodnota zostala pod očakávaniami analytikov (GPK.US).
-
PepsiCo stúpa o 0,1 % po uzavretí dohody s investorom Elliott Investment Management, ktorá zahŕňa 20 % zníženie produktového portfólia v USA a väčší dôraz na cenovú dostupnosť (PEP.US).
-
RPM International rastie o 0,7 % po zvýšení odporúčania od RBC z „sector perform“ na „outperform“ s poukazom na zlepšujúce sa trendy (RPM.US).
-
Toll Brothers klesá o 5,5 % po zverejnení výhľadu dodávok na rok 2026, ktorý nenaplnil očakávania (TOL.US).
-
Viking Holdings stúpa o 2,2 % po zvýšení odporúčania od Goldman Sachs z „neutral“ na „buy“ (VIK.US).
-
Wave Life Sciences rastie o 8 % po tom, čo nadviazal na pondelkový nárast o 147 % po zvýšení odporúčania od RBC na základe „pôsobivých“ údajov z klinických štúdií zameraných na obezitu (WVE.US).
Nvidia (NVDA.US, D1 interval)
Akcie spoločnosti Nvidia sa približujú k 50-dennému EMA (oranžová línia) a oznámenie Trumpa môže byť dôležitým impulzom, ktorý podporuje pozitívny sentiment okolo akcie.
Zdroj: xStation5
