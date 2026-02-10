US Open: Wall Street rastie napriek slabým maloobchodným tržbám

Wall Street otvorila mierne vyššie, pričom hlavné indexy zaznamenali menšie zisky. Index S&P 500 rastie približne o 0,2 %, Nasdaq o 0,1 % a Dow Jones pridáva takmer 0,5 %. Americký akciový trh si udržiava pozitívny sentiment po včerajšom závere, keď indexy väčšinou uzavreli vyššie a Dow Jones dosiahol nový rekordný záver. To odráža pokračujúcu akumuláciu a relatívnu silu najväčších spoločností, najmä v technologickom sektore, ktorý sa odráža po predchádzajúcich poklesoch.
Z makroekonomického pohľadu boli práve zverejnené údaje o amerických maloobchodných tržbách za december, ktoré výrazne zaostali za očakávaniami. Medzimesačne tržby stagnovali a tzv. „jadrová“ zložka, očistená o predaj automobilov, taktiež nevykázala žiadny rast. To naznačuje možné spomalenie spotrebiteľských výdavkov, ktoré by mohlo obmedziť ekonomickú dynamiku a znížiť inflačné tlaky ťahané dopytom. Zároveň rastú mzdové náklady, avšak pomalším tempom, než sa očakávalo, čo ďalej zmierňuje riziko nadmerného rastu cien. Slabé spotrebiteľské údaje v kombinácii so súčasnými ukazovateľmi naznačujú, že inflácia by mohla ďalej klesať, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém zaujme holubičí postoj s možnosťou budúcich znižovaní úrokových sadzieb.
Zdroj: XTB Research
Futures na US500 (S&P 500) sú v dnešnej seanse mierne vyššie. Pozitívny sentiment v technologickom sektore podporuje ocenenia akcií napriek slabším než očakávaným údajom o maloobchodných tržbách. Pomalší rast spotrebiteľských výdavkov môže zvýšiť šance na uvoľnenejšiu politiku Fedu, čo ďalej pomáha udržiavať pozitívnu náladu na trhu.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
Alphabet (GOOGL.US) získal 20 mld. USD prostredníctvom emisie korporátnych dlhopisov na financovanie expanzie v oblasti umelej inteligencie. Dlhopisy s rôznymi splatnosťami zaznamenali mimoriadne silný záujem investorov presahujúci 100 mld. USD. Získané prostriedky budú použité na investície do dátových centier a AI technológií, pričom kapitálové výdavky by v roku 2026 mohli dosiahnuť až 185 mld. USD. Správy zároveň naznačujú, že spoločnosť zvažuje emisiu 100-ročných dlhopisov denominovaných v britských librách.
Akcie S&P Global (SPGI.US) výrazne oslabili po zverejnení výsledkov za 4. štvrťrok a výhľadu na rok 2026, ktorý investorov sklamal. Akcie klesajú približne o 7 % po tom, čo výhľad zisku na akciu zaostal za konsenzom analytikov, a to aj napriek miernemu nárastu štvrťročných tržieb. Slabší než očakávaný rast ziskov a tržieb pre celý rok vyvoláva obavy o tempo rastu a schopnosť spoločnosti udržať predchádzajúcu dynamiku.
Akcie Datadog (DDOG.US) rastú po výsledkoch za Q4 2025, keď spoločnosť prekonala očakávania v oblasti tržieb aj ziskov. Datadog oznámil medziročný rast tržieb približne o 29 % na 953 mil. USD a upravený zisk na akciu vo výške 0,59 USD, čím prekonal odhady analytikov. Spoločnosť zároveň poskytla výhľad tržieb na Q1 2026 nad očakávaniami trhu, čo ďalej zlepšilo sentiment investorov. Hoci očakávaný zisk na akciu pre Q1 je mierne pod konsenzom, silné výsledky a pozitívne vyhliadky tržieb podporujú výkonnosť akcií Datadog.
Akcie Spotify (SPOT.US) posilňujú po tom, čo výsledky za Q4 2025 a výhľad prekonali očakávania trhu. Spoločnosť vykázala silný rast počtu mesačne aktívnych používateľov (MAU) aj prémiových predplatiteľov, čo sa premietlo do vyšších tržieb a lepšej profitability. Spotify zároveň zverejnila výhľad na Q1 2026, ktorý počíta s pokračujúcim rastom používateľskej základne a solídnou finančnou výkonnosťou, čo investori prijali pozitívne a akcie posilnili.
Akcie Coca-Cola (KO.US) klesajú po zverejnení výsledkov za Q4 2025. Hoci zisk na akciu mierne prekonal odhady, tržby zaostali za očakávaniami a mierny výhľad tržieb na rok 2026 vytvára ďalší tlak na akcie spoločnosti.
Zdroj: xStation5
