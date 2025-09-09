viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

US OPEN: Zlé správy sú dobré správy

16:01 9. septembra 2025

Americké burzy otvorili dnešnú seansu mierne v pluse – počas dňa zaznamenávajú tiež mierne zisky. Investori zostávajú opatrní a sústredia sa na nadchádzajúce inflačné dáta a výsledky spoločnosti Oracle. US500 stúpa na otvorení o 0,2 %, zatiaľ čo US100 rastie o 0,1 %.

Nasdaq po včerajšom zatvorení dosiahol nové historické maximum. Indexy pokračujú v rastovom trende, podporovanom silným dopytom po technologických a AI spoločnostiach. Globálny rast trhov podporujú očakávania zníženia sadzieb zo strany Fedu, ktoré posilnili slabšie údaje z trhu práce – tie znížili výnosy dlhopisov, zatiaľ čo dolár oslabil na najnižšiu úroveň za približne sedem týždňov. Zlato zároveň dosiahlo nové maximá.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

V súvislosti s blížiacimi sa dátami CPI a PPI budú investori pozorne sledovať, či slabé makroúdaje potvrdia scenár znižovania sadzieb ešte tento rok. Trh tiež očakáva rekordnú revíziu údajov o zamestnanosti smerom nadol.


US500 (D1)

 

Zdroj: Xstation

Kupujúci naďalej dominujú grafu. Nedávna korekcia bola rýchlo vymazaná a trend bez väčších problémov pokračuje smerom nahor. Cena sa dostala späť nad dolnú hranicu rastového kanála a aktuálne sa približuje k zóne posledného historického maxima (ATH), ktoré je aktuálne jedinou zrejmou rezistenciou. V prípade spomalenia alebo poklesu je pravdepodobná konsolidácia medzi ATH a silnou podporou pri 6 300 USD.

Firemné správy:

  • Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US): Akcie spoločností, ktoré stoja za investičnou aplikáciou Robinhood a vývojárskou firmou Applovin, rastú o viac než 8 %. Dôvodom je ich zaradenie do indexu S&P 500, čo okrem prestíže prináša aj prílev kapitálu od fondov zameraných na tento index.

  • Oracle (ORCL.US): Cloudový gigant zverejní výsledky po dnešnom obchodovaní. Trh očakáva mierny pokles tržieb aj zisku na akciu.

  • Verizon (VZ.US), AT&T (T.US): Telekomunikačné spoločnosti klesajú o viac než 4 % po správe o predaji Echostar spoločnosti SpaceX. Táto akvizícia zvyšuje konkurencieschopnosť SpaceX, najmä služby Starlink, a tradiční poskytovatelia internetu tak zrejme stratia ďalší podiel na trhu.

  • Atlassian (TEAM.US): Firma z oblasti podnikových softvérov rastie o viac než 6 % po oznámení, že ukončí prevádzku datacentier a presunie zákazníkov kompletne do cloudu.

  • UnitedHealth Group (UNH.US): Líder v oblasti zdravotného poistenia rastie o viac než 3 % po pozitívnych hodnoteniach svojich plánov a odporúčaniach zo strany analytikov.

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

11.09.2025
13:44

Taliansky tlak, nemecká reakcia – UniCredit mení Commerzbank aj bez fúzie

Ubehol rok od momentu, keď talianska UniCredit nečakane oznámila nákup akcií Commerzbank, čím sa stala najväčším...

 13:05

DE40: Opatrný optimizmus v tieni ECB

Otvorenie akciových trhov v západnej Európe dnes prebieha v atmosfére zvýšenej opatrnosti. Indexy ako UK100 a...

 12:58

➡️EURUSD pod úrovňou 1,17 pred CPI

Dnešné údaje o CPI za august 2025 môžu byť kľúčové pre formovanie očakávaní trhu ohľadom politiky...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu