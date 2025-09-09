US OPEN: Zlé správy sú dobré správy

Firemné správy:
Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US): Akcie spoločností, ktoré stoja za investičnou aplikáciou Robinhood a vývojárskou firmou Applovin, rastú o viac než 8 %. Dôvodom je ich zaradenie do indexu S&P 500, čo okrem prestíže prináša aj prílev kapitálu od fondov zameraných na tento index.
Oracle (ORCL.US): Cloudový gigant zverejní výsledky po dnešnom obchodovaní. Trh očakáva mierny pokles tržieb aj zisku na akciu.
Verizon (VZ.US), AT&T (T.US): Telekomunikačné spoločnosti klesajú o viac než 4 % po správe o predaji Echostar spoločnosti SpaceX. Táto akvizícia zvyšuje konkurencieschopnosť SpaceX, najmä služby Starlink, a tradiční poskytovatelia internetu tak zrejme stratia ďalší podiel na trhu.
Atlassian (TEAM.US): Firma z oblasti podnikových softvérov rastie o viac než 6 % po oznámení, že ukončí prevádzku datacentier a presunie zákazníkov kompletne do cloudu.
UnitedHealth Group (UNH.US): Líder v oblasti zdravotného poistenia rastie o viac než 3 % po pozitívnych hodnoteniach svojich plánov a odporúčaniach zo strany analytikov.
