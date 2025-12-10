📈US100 reaguje na rozhodnutie Fedu

Federálny rezervný systém znížil sadzby o 25 bázických bodov na 3,75 %, čo zodpovedá očakávaniam Wall Street. Hlavnú pozornosť trhov však priťahujú aktualizované projekcie PCE inflácie, na ktoré trhy reagujú opatrným optimizmom. Pomer hlasovania 9–3 naznačuje rastúce názorové rozdiely vo vnútri Fedu.
Zníženie dlhodobej projekcie PCE inflácie je pozitívnym signálom pre rastové akcie, keďže znižuje riziko trvalo vyšších výnosov. Avšak rozdielne výhľady pre rok 2026 sú jasným náznakom, že:
-
Politická neistota porastie
-
Trhové reakcie na každé nové dáta o inflácii a trhu práce budú ešte prudšie
-
Rastúce riziká v oblasti zamestnanosti budú pravdepodobne ovplyvňovať rozhodovanie Fedu v nasledujúcich rokoch
Futures na Nasdaq 100 (US100) po rozhodnutí Fedu vzrástli takmer o 100 bodov. Wall Street teraz sústreďuje pozornosť na prejav predsedu Fedu Powella, ktorý je naplánovaný na 20:30. Volatilita môže pretrvávať a konečná reakcia trhu na dnešné rozhodnutie zatiaľ nie je istá. Napriek tomu pozorujeme jasné holubičie signály a možný zásadný obrat v politike v roku 2026.
Nižšie projekcie PCE = Akciové trhy to vítajú
Kľúčový faktor pre akciové trhy:
-
PCE inflácia na konci roka 2026: 2,4 % (predtým 2,6 %)
-
Jadrová PCE pre rok 2026: 2,5 % (predtým 2,6 %)
- Ide o symbolický, no významný posun – Fed tým vyjadruje väčšiu dôveru v proces dezinflácie.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrástli, pričom rastové a technologické tituly profitujú z miernejšieho inflačného výhľadu.
Projekcie sadzieb
Pre rok 2026:
-
Fed ponechal medián s jediným 25-bodovým znížením
-
7 členov neočakáva žiadne zníženie
-
4 členovia počítajú s minimálne troma zníženiami
-
Ďalší 4 členovia očakávajú dve zníženia
- Toto predstavuje najväčšiu názorovú rozptýlenosť od pandémie.
- Jasný odkaz trhu: Jednotný a predvídateľný Fed je minulosťou.
Dlhodobé projekcie:
-
Sadzby v roku 2026: 3,4 %
-
Sadzby v roku 2027: 3,1 %
-
Sadzby na konci 2028: 3,1 %
Trh práce: známky oslabenia
-
Mediánová projekcia nezamestnanosti na rok 2025: 4,5 %
-
Na rok 2026: 4,4 %
- Fed explicitne uznáva rastúce riziká v zamestnanosti.
„Nezamestnanosť mierne vzrástla“ – poznámka, ktorá je jasne holubičia.
- Obavy o pracovný trh zvyšujú ochotu Fedu ďalej uvoľňovať menovú politiku, ak to bude potrebné.
Ekonomika: mierny rast
-
HDP 2025: 1,7 %
-
HDP 2026: 2,3 %
Fed očakáva stabilný, no nie výnimočný rast.
Kľúčová fráza výhľadu zostáva: „mierne tempo“.
Súvaha Fedu
Fed oznámil výrazné zvýšenie nákupov krátkodobých štátnych dlhopisov:
-
40 miliárd USD v T-bills počas nasledujúcich 30 dní
-
Zvýšené nákupy v nasledujúcich mesiacoch
-
Zrušenie limitov pre overnight repo operácie
„Tempo nákupov rezerv bude výrazne znížené“ – no až v neskoršej fáze
- Ide o formu „mäkkého“ kvantitatívneho uvoľňovania (quasi-QE), aj keď Fed sa tomuto označeniu vyhýba.
- Akciové aj dlhopisové trhy to vnímajú ako likviditne podporný signál.
