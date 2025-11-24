📈 US100 roste o 2,1 %

- Technologické akcie vedou pondělní růst.
- Alphabet znovu podporuje indexy díky spuštění modelu Gemini 3 a nové zakázce od NATO.
- Zvyšující se chuť k riziku neškodí defenzivním sektorům, jako jsou zdravotnictví a farmacie.
Americké akcie predlžujú piatkový odraz, keď sa snažia zmazať nedávne výpredaje, ktoré nezastavili ani silné výsledky spoločnosti Nvidia. Technologické tituly sú opäť v čele rastu (US100: +2 %, US30: +0,3 %), pričom náladu podporujú nové nádeje na zníženie sadzieb už v decembri.
Očakávania poklesu sadzieb vyskočili nad 70 % po komentároch Johna Williamsa z Newyorského Fedu, ktorý uviedol, že menová politika zostáva stále mierne reštriktívna. Dnes sa pridal Christopher Waller — považovaný za možného nástupcu šéfa Fedu — ktorý vyjadril obavy o pracovný trh a podporil decembrové zníženie sadzieb.
Holubičia rétorika Fedu dodáva Wall Street nový impulz, ktorý posilňujú aj pozitívne správy z technologického sektora. Alphabet spustil nový AI model Gemini 3 a zároveň oznámil lukratívny cloudový kontrakt s NATO.
Rally na amerických trhoch dnes vedú technologickí giganti zo skupiny Magnificent 7: Alphabet +5,4 %, Amazon +2,5 %, Tesla +6,5 %, Meta +3,4 %. Takmer celý polovodičový sektor sa dnes obchoduje v zelenom – Broadcom +9 %, AMD +4 %, Micron +6,7 %. Zaujímavosťou je, že aktuálna technologická eufória neznižuje výkonnosť defenzívnych sektorov, ako sú farmaceutické a zdravotnícke spoločnosti – Pfizer rastie o 1,1 % a Merck o 3,5 %. Zdroj: xStation5
Futures kontrakt US100 pokračuje v raste aj po silnom otvorení. Index prelomil 23,6 % Fibonacciho retracement a smeruje k testu 10-dňového EMA (žltá línia), ktorý približne zodpovedá úrovni 38,2 % Fibo a hornej hranici geometrickej formácie. Zmazanie štvrtkového výpredaja by mohlo otvoriť dvere širšiemu zotaveniu Wall Street, pričom RSI zostáva neutrálne. Ak by však cena nedokázala preraziť cez EMA10, môže to signalizovať rastúcu opatrnosť investorov pred rozhodnutím Fedu. Zdroj: xStation5
