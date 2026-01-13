USDJPY: špekulácie o rozpustení dolnej komory spôsobujú prudké oslabenie jenu ✂️

- Jen prudko oslabuje pre politické riziko
- Trhy započítavajú uvoľnenejšiu kombináciu politík
- Riziko intervencie rastie pri kľúčových úrovniach
- Jen prudko oslabuje pre politické riziko
- Trhy započítavajú uvoľnenejšiu kombináciu politík
- Riziko intervencie rastie pri kľúčových úrovniach
Japonský jen sa opäť dostal pod silný tlak po správach, že premiérka Sanae Takaichi sa pripravuje rozpustiť dolnú komoru parlamentu, a to už na začiatku legislatívneho zasadnutia 23. januára. Tento krok by otvoril cestu k predčasným voľbám, pravdepodobne 8. alebo 15. februára. USDJPY vzrástol na 158,9500, čo predstavuje najoslabšiu úroveň jenu od júla 2024. Mena zároveň dosiahla rekordné minimá voči euru a švajčiarskemu franku a najoslabšiu úroveň voči britskej libre od roku 2008. Trhy tento politický krok interpretujú ako posilnenie Takaichiineho mandátu a zvýšenie pravdepodobnosti ďalšieho fiškálneho stimulu, čo posilňuje očakávania, že Japonsko si zachová uvoľnenú kombináciu politík.
Jen je jednoznačne najslabšou menou G10, zdroj: xStation 5
Výpredaj jenu odráža rastúci význam tzv. „Takaichi trade“ – scenára, v ktorom investori započítavajú uvoľnenejšiu fiškálnu politiku a pokračujúci tlak na Bank of Japan, aby oddialila normalizáciu menovej politiky. Politická konsolidácia pred rozpočtovými rokovaniami zvyšuje riziko vyššej emisie dlhu.
Japonské úrady sa pokúsili obmedziť rozsah poklesu verbálnou intervenciou. Ministerka financií Satsuki Katayama potvrdila, že počas rokovania s americkým ministrom financií Scottom Bessentom vyjadrila obavy z „jednostranného“ oslabovania jenu.
USDJPY sa obchoduje blízko niekoľkomesačných maxím, s denným rastom +0,60 % okolo 159,0000, a blíži sa k psychologickej hranici 160,00.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Cukrovarnícky sektor v USA tlačí na prísnejšie štandardy pre dovoz rafinovaného cukru
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
US100: Nasdaq sa odráža na vlne nového AI optimizmu 🤖🚀
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.