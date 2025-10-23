Valero Energy prekonala odhady zisku vďaka rastu rafinačných marží

- Valero dosiahla upravený zisk 3,66 USD na akciu, oproti očakávaným 3,05 USD.
- Rafinačná marža vzrástla na 13,14 USD za barel, medziročne z 9,09 USD.
- Objem spracovania rafinérií dosiahol 3,1 milióna barelov denne, čo predstavuje medziročný nárast o 6,9 %.
- Výsledky potvrdzujú oživenie sektora po slabšom roku 2024.
- Valero dosiahla upravený zisk 3,66 USD na akciu, oproti očakávaným 3,05 USD.
- Rafinačná marža vzrástla na 13,14 USD za barel, medziročne z 9,09 USD.
- Objem spracovania rafinérií dosiahol 3,1 milióna barelov denne, čo predstavuje medziročný nárast o 6,9 %.
- Výsledky potvrdzujú oživenie sektora po slabšom roku 2024.
Americká rafinérska spoločnosť Valero Energy prekonala v treťom štvrťroku očakávania analytikov, keď vykázala upravený zisk 3,66 USD na akciu, oproti trhovému konsenzu 3,05 USD. Za týmto výsledkom stojí najmä obnovený rast rafinačných marží, ktoré sa zotavili po prepade v roku 2024.
Rafinačné marže v USA, merané ukazovateľom 3-2-1 crack spread, vzrástli v treťom štvrťroku medziročne takmer o 29 %, a to najmä vďaka silnému dopytu po nafte a benzíne a nízkym zásobám. Valero uviedla, že priemerná rafinačná marža na barel dosiahla 13,14 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba 9,09 USD.
Zvýšili sa aj prevádzkové objemy – denný prietok dosiahol 3,1 milióna barelov, oproti 2,9 milióna v rovnakom období vlani. Silná prevádzková výkonnosť tak potvrdila, že slabší rok 2024 bol skôr výnimkou než novým štandardom a že Valero profituje z priaznivého trhového prostredia a zvýšenej prevádzkovej efektivity.
Spoločnosť zároveň tradične odštartovala výsledkovú sezónu amerických rafinérií, čo môže naznačovať pozitívny vývoj aj u ďalších hráčov v sektore.
Graf VLO.US (D1)
Akcie spoločnosti Valero Energy sa aktuálne obchodujú na úrovni 161,86 USD a technicky sa nachádzajú v konsolidačnej fáze po silnom raste, ktorý kulminoval koncom septembra. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (157,18 USD) a SMA 100 (147,97 USD), čo potvrdzuje stále platný býčí trend, hoci s miernym spomalením tempa.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Akcie Grindr vyskočili o viac než 21 % v dôsledku záujmu o odkúpenie spoločnosti
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.