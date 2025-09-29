Vistra výrazne navýši kapacitu plynovej elektrárne v Permskej panve v reakcii na rastúci dopyt

Energetická spoločnosť Vistra oznámila výstavbu dvoch nových plynových jednotiek v rámci svojho zariadenia v Permskej panve v západnom Texase. Nové zdroje s celkovým výkonom 860 megawattov viac než strojnásobia súčasnú kapacitu elektrárne na 1 185 MW, čo je reakciou na prudký rast dopytu po elektrine v regióne.
Texas čelí tlaku na svoju elektrickú sieť v dôsledku zvýšenej spotreby domácností, firiem aj ťažobného priemyslu.
Do budúcnosti sa očakáva, že americká spotreba elektriny dosiahne rekordné úrovne vďaka rozvoju dátových centier využívajúcich umelú inteligenciu a kryptomeny, ako aj elektrifikácii dopravy a vykurovania.
Vistra už skôr oznámila, že do roku 2028 plánuje v Texase pridať až 2 000 MW plynovej kapacity, čo by zodpovedalo zásobovaniu až 1 milióna domácností.
Akcie spoločnosti na túto správu reagovali miernym rastom – v premarkete posilnili o 0,7 % na 208,74 USD.
Tento krok zdôrazňuje úsilie energetických firiem reagovať na nové výzvy modernej infraštruktúry, kde čoraz viac odvetví závisí od stabilnej a škálovateľnej dodávky energie, najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou technologických a ťažobných projektov.
Akcie spoločnosti Vistra sa aktuálne obchodujú na úrovni 207,16 USD, čo predstavuje návrat k vyšším cenám po predchádzajúcej korekcii. Cena sa úspešne odrazila od kĺzavého priemeru EMA 50 (197,51 USD) a zostáva výrazne nad SMA 100 (185,98 USD), čo potvrdzuje býčie nastavenie trhu. RSI sa pohybuje na úrovni 54,6, teda v neutrálnej zóne, a naznačuje potenciál pre ďalší rast bez známok prekúpenia.
Z technického hľadiska sa Vistra nachádza v stabilnom rastovom kanáli a ak si cena udrží úroveň nad EMA 50, je pravdepodobný ďalší pohyb smerom k historickým maximám. Prerazenie rezistencie okolo 210 USD by mohlo otvoriť cestu k novým vrcholom, zatiaľ čo strata podpory na 197 USD by mohla vyvolať test oblasti 186–190 USD.
