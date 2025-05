VIX rastie o 5 % v dôsledku slabšieho sentimentu na Wall Street 📈

Futures na index volatility CBOE (VIX) dnes rastú takmer o 5 % a opäť sa posúvajú nad hranicu 20 bodov v dôsledku slabnúceho sentimentu na Wall Street. Analytici Morgan Stanley však vo svojej dnešnej správe uviedli, že prípadný pokles trhu by bol pravdepodobne vnímaný ako „príležitosť na nákup“ a odhadli možnú korekciu indexu S&P 500 približne na 5 %.

Jedným z hlavných katalyzátorov takéhoto poklesu by mohol byť rast výnosov z desaťročných štátnych dlhopisov nad 4,5 %. Analytici poukázali na to, že najnegatívnejšie by mohli byť ovplyvnené sektory diskrečného a základného spotrebného tovaru, zatiaľ čo priemyselné akcie by si mohli viesť lepšie. Ak by k 5 % korekcii skutočne došlo, index VIX — ktorý odráža inštitucionálny dopyt po zaistení — by pravdepodobne výrazne vzrástol oproti súčasným úrovniam.

VIX (D1)

Na dennom grafe indikátor RSI stále signalizuje prevahu predajcov volatility. Z pohľadu kĺzavých priemerov sa index VIX dostal na úrovne blízko EMA200 (červená línia), ktorá tradične označuje dlhodobý downtrend.

Prerazenie nad úroveň 21 bodov by mohlo potvrdiť scenár ďalšieho rastu volatility, prípadne smerom k pásmu 24–25, no na to by boli potrebné výraznejšie poklesy amerických akcií.

Dve hodiny pred otvorením amerického trhu je US100 nižšie o -1,4 % a US500 klesá o -1,1 %. Pokiaľ zostanú poklesy na Wall Street mierne, index VIX môže stratiť dynamiku a vrátiť sa späť smerom k nedávnym minimám.

Zdroj: xStation5

