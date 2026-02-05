Volkswagen predbehol Teslu a stal sa najväčším predajcom elektromobilov v Európe

- Volkswagen predal 274 278 elektromobilov v Európe, Tesla 236 357.
- VW zaznamenal rast o 56 %, Tesla pokles o 27 %.
- Hlavnú úlohu zohral úspech modelu ID.7.
- Trh s elektromobilmi v Európe vzrástol v roku 2025 o 29 %, zatiaľ čo celkový automobilový trh iba o 2,3 %.
Nemecká automobilka Volkswagen v roku 2025 predbehla Teslu a stala sa najväčším predajcom plne elektrických vozidiel (BEV) v Európe. Podľa údajov agentúry JATO Dynamics predal Volkswagen celkovo 274 278 elektromobilov, zatiaľ čo Tesla skončila s 236 357 kusmi, čo predstavuje pokles o 27 % oproti predchádzajúcemu roku.
Volkswagenu pomohol predovšetkým silný nástup modelu ID.7, ktorý sa stal ťahúňom značky v segmente elektrických áut. Medziročný nárast predaja BEV u značky Volkswagen dosiahol 56 %, zatiaľ čo Tesla v Európe čelila zastaranej modelovej ponuke, rastúcej konkurencii zo strany európskych aj čínskych výrobcov a tiež negatívnemu vnímaniu verejných vyjadrení Elona Muska, ktoré viedli k odlivu časti zákazníkov.
Celkovo zaznamenal európsky trh s elektromobilmi v roku 2025 rast o 29 %, zatiaľ čo trh so všetkými osobnými vozidlami vzrástol len o 2,3 %. Elektromobily tak potvrdili svoj posun z okrajovej ponuky do hlavného prúdu európskeho automobilového trhu.
Správa zahŕňala 28 európskych krajín, vrátane Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie, ale bez Bulharska a Malty.
Akcie spoločnosti Volkswagen sa aktuálne obchodujú na úrovni 101,90 EUR a aj keď v posledných týždňoch vykázali stabilizáciu, stále sa pohybujú pod kľúčovou rezistenciou na úrovni EMA 50 (102,36 EUR). Dlhodobejší kĺzavý priemer SMA 100 sa nachádza nižšie na 99,14 EUR, čo vytvára podporu pre ďalší vývoj. RSI na úrovni 48,4 poukazuje na neutrálnu zónu bez jasného smeru a MACD osciluje okolo nuly, čo potvrdzuje absenciu silného momenta. Cena sa teda nachádza medzi dvoma technickými úrovňami, pričom obchodníci pravdepodobne čakajú na nový impulz, ktorý by určil ďalší smer. Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či sa akcie dokážu udržať nad psychologickou hranicou 100 EUR. Prienik nad EMA 50 by mohol priniesť opätovný rastový impulz, zatiaľ čo pokles pod SMA 100 by signalizoval oslabenie a možné otestovanie nižších hladín okolo 96–97 EUR.
