Volkswagen stavia na cenovo dostupné elektromobily, očakáva rast predaja v roku 2026

- VW očakáva rast predaja elektromobilov v roku 2026, poháňaný najmä novými lacnejšími modelmi ako ID. Polo.
- Výrazná expanzia v Číne má zahŕňať viac ako desať nových elektrických modelov.
- Americké clá a nižší predaj v Číne zaťažujú celkové výsledky, napriek tomu, že Európa zostáva silným trhom.
- Konkurencia zo strany čínskych aj európskych značiek silnie, najmä v oblasti cenovo dostupných mestských elektromobilov.
- VW očakáva rast predaja elektromobilov v roku 2026, poháňaný najmä novými lacnejšími modelmi ako ID. Polo.
- Výrazná expanzia v Číne má zahŕňať viac ako desať nových elektrických modelov.
- Americké clá a nižší predaj v Číne zaťažujú celkové výsledky, napriek tomu, že Európa zostáva silným trhom.
- Konkurencia zo strany čínskych aj európskych značiek silnie, najmä v oblasti cenovo dostupných mestských elektromobilov.
Volkswagen plánuje v tomto roku zvýšiť predaj elektromobilov, a to najmä vďaka uvedeniu cenovo dostupných modelov ako ID. Polo s cenou okolo 25 000 eur (približne 29 000 USD). Zatiaľ čo v roku 2025 dodala automobilka približne 382 000 elektromobilov, čo je podobný objem ako v predchádzajúcom roku, poklesy v Číne vyvážili silný rast v Európe.
Podľa Martina Sandera, člena predstavenstva zodpovedného za predaj a marketing, sa Volkswagen v roku 2026 zameria na rozšírenie elektrického portfólia práve v Číne, kde plánuje uviesť viac ako desať nových modelov. Spoločnosť spolupracuje s čínskou firmou Xpeng Inc. na modernizácii svojej ponuky pre najväčší automobilový trh sveta.
Volkswagen aktuálne čelí tlaku zo strany amerických ciel aj klesajúcim dodávkam v Číne. V Európe zároveň narastá konkurencia zo strany čínskych značiek, ako napríklad BYD s modelom Dolphin Surf dostupným za približne 23 000 eur. Situáciu ďalej komplikuje rastúca ponuka lacných elektromobilov aj od tradičných európskych výrobcov – napríklad Citroën ë-C3 od Stellantisu bol vlani vo Francúzsku ponúkaný od 14 990 eur a Renault pripravuje novú elektrickú verziu modelu Twingo pod hranicou 20 000 eur.
Kľúčom k úspechu Volkswagenu bude schopnosť ponúknuť cenovo dostupné elektromobily bez výrazného kompromisu v kvalite alebo dojazde. V segmente, kde rozhoduje každé euro, sa o zákazníka vedie tvrdý boj nielen medzi etablovanými značkami, ale aj s agresívne expandujúcou čínskou konkurenciou.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa aktuálne obchodujú na úrovni 103,20 EUR a v posledných dňoch sa držia v úzkom pásme okolo tejto hodnoty. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (102,10 EUR) aj SMA 100 (99,20 EUR), čo naznačuje, že zatiaľ pretrváva pozitívne technické nastavenie. Krátkodobý rastový trend, ktorý sa začal začiatkom novembra, bol v decembri zastavený pri úrovni 109,7 EUR a odvtedy akcie postupne korigujú. V posledných dňoch sa však pokles spomalil a kĺzavé priemery fungujú ako podpora, ktorú trh zatiaľ rešpektuje. RSI sa pohybuje na úrovni 50,8, teda v neutrálnej zóne, bez známok prekúpenosti či prepredanosti.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či cena udrží úroveň nad 102 EUR. Prípadné prerazenie pod EMA 50 a SMA 100 by mohlo viesť k poklesu smerom k 92–93 EUR. Naopak, potvrdenie rastu nad 105 EUR by mohlo obnoviť pozitívny trend a otvoriť priestor na návrat k decembrovým maximám.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.