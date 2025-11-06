Volvo Cars upravuje stratégiu a cieli na vyššiu ziskovosť

- Volvo Cars po novom cieli na dlhodobú prevádzkovú maržu nad 8 %, bez určenia konkrétneho termínu.
- Spoločnosť ustupuje od úplnej elektromobility do roku 2030, pričom hybridy zostávajú kľúčovým segmentom.
- Spolupráca s Geely má priniesť úspory vo výške 1,9 mld. USD a nárast marže o 2–3 percentuálne body.
- Návrat Hakana Samuelssona a prebiehajúca reštrukturalizácia už prinášajú pozitívne reakcie investorov.
- Volvo Cars po novom cieli na dlhodobú prevádzkovú maržu nad 8 %, bez určenia konkrétneho termínu.
- Spoločnosť ustupuje od úplnej elektromobility do roku 2030, pričom hybridy zostávajú kľúčovým segmentom.
- Spolupráca s Geely má priniesť úspory vo výške 1,9 mld. USD a nárast marže o 2–3 percentuálne body.
- Návrat Hakana Samuelssona a prebiehajúca reštrukturalizácia už prinášajú pozitívne reakcie investorov.
Švédska automobilka Volvo Cars oznámila nový dlhodobý cieľ prevádzkovej marže nad 8 % ako reakciu na meniace sa trhové podmienky a prehodnotenie svojej stratégie. Týmto krokom ustupuje od pôvodného ambiciózneho plánu stať sa plne elektrickou značkou do roku 2030 a namiesto toho predlžuje životnosť hybridných modelov, aby lepšie reagovala na reálny dopyt zákazníkov.
Volvo priznáva, že prechod na elektromobilitu nie je rovnomerný naprieč regiónmi, a preto musí ponúknuť širšie spektrum pohonných technológií. Spoločnosť sa zároveň snaží optimalizovať náklady a zvýšiť efektivitu, okrem iného prostredníctvom užšej spolupráce s čínskym vlastníkom Geely. Spoločné využívanie softvéru a dodávateľských reťazcov má priniesť úspory až do výšky 1,9 miliardy USD a zlepšiť maržu o 2–3 percentuálne body.
Súčasťou novej stratégie je aj presun výroby hybridných vozidiel do USA, aby sa zmiernil dopad amerických dovozných ciel, ktoré výrazne zasiahli modely vyrábané v Európe. Volvo zároveň pripravuje spoločnú výrobu s Geely v novom závode na Slovensku, čím rozširuje platformovú a výrobnú integráciu s jedným z najväčších svetových výrobcov áut.
Kľúčovú úlohu pri zmene stratégie zohráva návrat bývalého generálneho riaditeľa Hakana Samuelssona, ktorý bol povolaný späť začiatkom roka 2025. Jeho blízky vzťah s vlastníkom Geely Li Shufuem pomáha urýchliť reštrukturalizáciu – vrátane prepúšťania 3 000 administratívnych zamestnancov a zrušenia predchádzajúcich cieľov, ako napríklad dosiahnutie 7–8 % marže už v roku 2026.
Zmeny už prinášajú výsledky – zisk za tretí kvartál prekonal očakávania a akcie spoločnosti vyskočili o 40 %. V deň oznámenia novej stratégie posilnili o ďalších 1,3 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie spoločnosti Volvo Cars zaznamenali v posledných týždňoch prudký rast, pričom sa ich cena vyšplhala na aktuálnych 33,20 SEK. Cena sa momentálne nachádza výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (24,58 SEK) a SMA 100 (20,77 SEK), čo potvrdzuje silný býčí trend. RSI dosiahol hodnotu 73,5, čo signalizuje prekúpenosť trhu a teda možnú krátkodobú korekciu. Napriek tomu zatiaľ nedochádza k výraznému výberu ziskov a trh si udržuje pozitívnu štruktúru.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese
TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur
Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady
CNH Industrial znižuje výhľad zisku – slabý dopyt a clá zrazili akcie o viac než 12 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.