Výkonný riaditeľ Yext navrhuje odkúpiť spoločnosť za 1,1 miliardy dolárov

Spoločnosť Yext Inc., ktorá sa špecializuje na správu digitálnych údajov, sa dostala do centra pozornosti po oznámení nezáväznej ponuky na odkúpenie od vlastného výkonného riaditeľa. Michael Walrath, ktorý zároveň predsedá predstavenstvu, navrhol odkúpiť všetky akcie spoločnosti, ktoré ešte nevlastní. Ponuka vo výške 9,00 USD za akciu oceňuje Yext na približne 1,1 miliardy dolárov, čo predstavuje 11,2 % prémiu oproti poslednej zatváracej cene.
Stratégia za návrhom
Walrath vo svojom liste predstavenstvu vyzdvihol výrazný pokrok spoločnosti pri optimalizácii prevádzky a budovaní základov pre dlhodobý rast. Uviedol, že transformácia na súkromnú spoločnosť by umožnila väčšiu flexibilitu a strategickú nezávislosť bez tlakov verejných trhov. V súčasnosti vlastní približne 2,8 % akcií a uviedol, že financovanie odkúpenia zabezpečia silní externí investori, ktorých mená zatiaľ neboli zverejnené.
Predstavenstvo potvrdilo prijatie návrhu a vytvorilo špeciálny výbor nezávislých členov, ktorý má za úlohu posúdiť ponuku a preskúmať aj iné strategické alternatívy. Spoločnosť tak zvažuje možnosti, ktoré by mohli priniesť vyššiu hodnotu pre akcionárov.
Finančné výsledky a reakcia trhu
Za fiškálny rok 2025 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 421 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 4 %. Napriek tomu sa jej čistá strata prehĺbila na 27,9 milióna USD z predchádzajúcich 2,6 milióna. Spoločnosť to pripísala zvýšeným prevádzkovým nákladom a jednorazovým výdavkom súvisiacim s reštrukturalizáciou.
Správy o odkúpení vyvolali okamžitú pozitívnu reakciu investorov – cena akcií stúpla takmer o 11 % a po prvýkrát od začiatku roka 2023 prekročila hranicu 9 USD. Trh tak reagoval nielen na navrhovanú cenu, ale aj na možnosť konkurenčných ponúk. Zdroj: xStation5
Stiahnutie prognózy a ďalší vývoj
Spoločnosť v reakcii na situáciu stiahla svoju prognózu na fiškálny rok 2026 a zrušila plánovaný konferenčný hovor k hospodárskym výsledkom. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť a zabrániť nejasnostiam počas prebiehajúceho hodnotenia.
Hoci Walrathova ponuka zostáva nezáväzná, signalizuje významný posun v budúcnosti spoločnosti Yext. Výsledok bude závisieť od rozhodnutia výboru, dôveryhodnosti financovania a podpory zo strany akcionárov.
