Výpredaj amerického dolára 🚨 USDIDX klesá takmer o 1 %

Futures na index amerického dolára (USDIDX) v utorok oslabujú o viac než 0,9 %, prepadli sa pod hranicu 96 a blížia sa k najnižšej úrovni za takmer štyri roky. Tento pohyb predstavuje najprudšiu štvordňovú sériu poklesov dolára od apríla 2025, keď trh započítaval negatívne dopady obchodných ciel na americkú ekonomiku.
- Dnešné údaje o spotrebiteľskej dôvere od Conference Board prekvapili negatívne a ukázali najnizšiu hodnotu od roku 2014. Tlak na dolár sa ďalej zvýšil po špekuláciách, že americké ministerstvo financií môže signalizovať podporu pre japonský jen.
- V dôsledku toho dolár výrazne oslabil voči jenu, euru, libre a švajčiarskemu franku. Geopolitické napätie a ekonomické spory, do ktorých nová americká administratíva vstupuje – ako s Európou, tak s konkurenčným blokom BRICS – prinášajú nové otázniky nad fiskálnym výhľadom USA. Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách príde zajtra, pričom základný scenár počíta s nezmenenou sadzbou.
USDIDX (D1 timeframe)
Pri pohľade na graf USDIDX, ktorý meria silu dolára voči košu hlavných svetových mien, je aktuálny pokles takmer zrkadlovým obrazom prepadu z rokov 2022–2023, čo sa týka rozsahu. Ak by sa tento pohyb 1:1 zopakoval, úroveň okolo 95 by bola typickým miestom, kde možno očakávať technický odraz. Zatiaľ však majú predajcovia jasnú prevahu. RSI klesol pod 25, čo signalizuje extrémne prepredané podmienky, aké tu neboli celé roky.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.