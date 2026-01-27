US100 rastie o 0,8 %📈

Akcie najväčších amerických technologických spoločností podporujú rast futures na Nasdaq 100 (US100) pred dvoma kľúčovými udalosťami, ktoré sú naplánované na zajtra: rozhodnutie Fedu (o 19:00 SEČ, tlačová konferencia Jeromea Powella o 19:30 SEČ) a výsledky Meta Platforms (META.US) a Microsoftu (MSFT.US) po zatvorení amerických trhov. Obe firmy zverejnia výsledky za 4. štvrťrok 2025 a pravdepodobne ovplyvnia očakávania v tom, čo možno považovať za vrchol aktuálnej výsledkovej sezóny v USA. Celkový sentiment na amerických akciových trhoch dnes taktiež podporuje výrazne slabší dolár.
- Technologickí giganti jasne prekonávajú výkonnosť širšieho trhu. Nvidia, Apple, Amazon a Microsoft si pripisujú približne 2 %, pričom ďalší impulz prichádza zo sektora polovodičov. Akcie Taiwan Semiconductor a ASML rastú ešte viac než popredné americké technologické tituly, čo indexu poskytuje významnú podporu.
- Sila mega-cap výrobcov čipov viac než kompenzuje viditeľnú slabosť v segmente softvéru, kde akcie Oraclu klesajú takmer o 4 %. Výrazná výkonnosť lídrov medzi veľkými spoločnosťami môže taktiež odrážať preskupovanie portfólií, keďže „Mag 7“ boli v uplynulých mesiacoch jedným z najslabších segmentov hlavných amerických indexov.
- Pri pohľade na výsledkovú sezónu firiem z indexu S&P 500 (podľa údajov FactSet k 23. januáru, pri 13 % spoločností, ktoré už zverejnili výsledky) 75 % prekonalo očakávania čistého zisku a približne 70 % prekonalo odhady tržieb. Medziročný rast zisku na akciu (EPS) pre index S&P 500 je aktuálne na úrovni približne 8 %, no po zverejnení výsledkov Big Tech sa tento údaj pravdepodobne výrazne zvýši – možno až na 15 % medziročne.
- Tento kvartál predstavuje desiaty po sebe nasledujúci štvrťrok medziročného rastu EPS pre index. S&P 500 je aktuálne ocenený na približne 22-násobok ziskov, čo je asi 10 % nad jeho päťročným priemerom a takmer 15 % nad desaťročným priemerom, ktorý sa pohybuje okolo hodnoty 19.
US100 (H1)
Zdroj: xStation5
Sentiment na širšom akciovom trhu je dnes vo všeobecnosti zmiešaný, no BigTech podporuje momentum indexu Nasdaq 100. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Denné zhrnutie: Wall Street a drahé kovy sa pokúšajú o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
🚨Bitcoin klesá o 5 %, testuje lokálne minimá pri úrovni 84 000 USD
Ropa rastie o 3 %, približuje sa k úrovni 70 USD pre napätie medzi USA a Iránom 📈
NATGAS klesá po správe EIA o zásobách 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.