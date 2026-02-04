Výpredaj technologických akcií sa zrýchľuje❗️US100 klesá o 2 % 📉

US100 rozširuje straty o ďalšie 2 % a prvýkrát od decembra 2025 klesá pod hranicu 25 000 bodov.
Technologický sektor momentálne čelí prudkému prepadu, ktorý je spôsobený najmä únavou z investičného prístupu „kupuj všetko“, keď sa trh presúva do fázy, kde už nie je isté, že každý hráč v oblasti umelej inteligencie bude víťazom. Tento celosektorový tlak ešte prehĺbil slabý výhlaď tržieb na prvý kvartál od spoločnosti Advanced Micro Devices (AMD), ktorej akcie sa prepadli o 16 %.
Slabosť sa rozšírila naprieč segmentom polovodičov a softvéru — akcie Micron Technology klesli o 9 %, Broadcom stratil 5 % a Oracle o 4 %. Dokonca aj lídri v oblasti infraštruktúry ako Nvidia a CrowdStrike čelia predajnému tlaku. Zatiaľ čo Microsoft vykazuje určitú stabilitu, širší technologický sektor zostáva najhorším výkonnostným segmentom v indexe S&P 500, so stratou viac než 2 %, kým investori čakajú na kľúčové výsledky spoločností Alphabet a Amazon, ktoré môžu určiť ďalší trend.
Na celkový sentiment doliehajú aj pracovné dáta. Podľa najnovšej správy ADP v súkromnom sektore pribudlo len 22 000 pracovných miest, čo je hlboko pod očakávaním 45 000. Navyše by výsledok bol záporný, nebyť prudkého nárastu zamestnávania vo vzdelávaní a zdravotníctve. Znížená revízia minulého mesiaca ešte viac prispieva k neistému výhľadu trhu práce.
US100 (D1)
US100 vstúpil do hlbšej korekčnej fázy s ostrým poklesom o 2,3 %. Index jasne prerazil pod úroveň 50 % Fibonacciho retracementu (25 136), ktorá počas dňa fungovala ako podpora. Aktuálny cenový vývoj testuje hladinu 38,2 % Fibonacciho (~24 885) a dlhodobý 120-periodový EMA (tmavofialová línia), ktorý teraz predstavuje rozhodujúcu hranicu pre býkov.
Ak sa úroveň 24 800 neudrží, pravdepodobne dôjde k ďalšiemu poklesu smerom k 23,6 % Fibo (24 575), alebo až k psychologickému dnu na 24 000. Obnovenie rastu závisí od návratu nad úroveň 25 130 (100-dňový EMA). Ak sa to nepodarí, môže to potvrdiť štrukturálnu zmenu trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.