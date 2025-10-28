Výrobca veterných turbín Nordex rastie o 19 % na 9-ročné maximum 📈

- Nordex rastie takmer o 20 % na 9-ročné maximum
- Výrobca veterných turbín zverejnil predbežné výsledky výrazne nad očakávaniami
- Spoločnosť teraz očakáva, že EBITDA marža za celý rok 2025 bude v rozmedzí 7,5 % až 8,5 %, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 5 %–7 %.
Akcie nemeckého výrobcu veterných turbín Nordex v utorok ráno prudko vzrástli počas európskeho obchodovania po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad ziskovej marže (EBITDA).
- Vo vyhlásení firma uviedla, že teraz očakáva, že EBITDA marža za celý rok 2025 dosiahne 7,5 % až 8,5 %, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 5 %–7 %.
- Zlepšený výhľad je výsledkom silnej prevádzkovej výkonnosti v projektovom aj servisnom segmente, ako aj stabilného makroekonomického prostredia.
- Všetky ostatné prvky výhľadu zostávajú nezmenené — ročné tržby by sa mali pohybovať medzi 7,4 až 7,9 miliardy EUR a kapitálové výdavky sa odhadujú na približne 200 miliónov EUR.
- Analytici z Kepler Cheuvreux očakávajú, že konsenzus prevádzkového zisku pre rok 2025 vzrastie približne o 22 % na úroveň 600 miliónov EUR, pričom uviedli, že „silná realizácia projektov umožnila uvoľniť rezervy vo väčšom rozsahu, než sa pôvodne plánovalo“.
- „Naším cieľom zostáva ziskový rast a tvorba dlhodobej hodnoty pre našich akcionárov,“ uviedol generálny riaditeľ Jose Luis Blanco.
Skupina zameraná na pozemné veterné turbíny zároveň zverejnila predbežné výsledky za tretí štvrťrok — EBITDA dosiahla 136 miliónov EUR s maržou 8 %, v porovnaní so 72 miliónmi EUR a maržou 4,3 % v rovnakom období minulého roka.
Tržby za štvrťrok by mali dosiahnuť približne 1,706 miliardy EUR, čo je zhruba na úrovni predchádzajúceho roka, najmä v dôsledku sezónnych faktorov a dočasných oneskorení dodávateľov v Turecku.
Plná správa za tretí kvartál bude zverejnená 4. novembra.
