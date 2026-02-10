Výsledky Coca-Cola: Ustojí nový CEO tlak?

Ikonický výrobca (prevažne) sladených sýtených nealkoholických nápojov zverejnil výsledky za 4Q fiškálneho roka 2025 spolu s výhľadom tržieb na rok 2026. Výsledky nie sú katastrofálne, reakcia investorov však jasne naznačuje sklamanie.
Štvrťročný pohľad
-
Zisk na akciu (EPS) klesol na 0,58 USD, čo však bolo nad očakávaniami trhu okolo 0,56 USD.
-
Tržby taktiež klesli, tentoraz viac, než trh očakával, na 11,8 mld. USD oproti očakávaným 12 mld. USD.
Medziročný vývoj
-
EPS vzrástol o 4 % y/y, pričom prekonanie konsenzu analytikov poukazuje na mimoriadne efektívne riadenie nákladov.
-
Tržby medziročne vzrástli, avšak len o 2 %.
-
Objem predaja sa zvýšil o 1 %, najmä vďaka rastu v USA, Japonsku a Brazílii.
-
Spoločnosť zároveň zvýšila ceny, pričom priemerný ročný rast cien dosiahol 4 %.
Manažment komunikoval viacero dôležitých prevádzkových a strategických rozhodnutí. Nastupujúci CEO a súčasný COO Henrique Braun poukázal na tlaky na strane dopytu, na ktoré firma reaguje ponukou nových veľkostí balení, zameraných na menej majetných zákazníkov.
Najväčšie obavy akcionárov však pravdepodobne vyvolal výhľad tržieb na rok 2026.
-
Organický rast tržieb sa očakáva v pásme 4–5 %.
-
Zisky by mali rásť o 7–8 %.
Nejde o príliš dynamické rastové prognózy a trh zostáva neistý, ako sa spoločnosť vyrovná so zásadným tlakom vyplývajúcim zo zmien spotrebiteľských návykov.
COKE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
BREAKING: Americký CPI pod očakávaniami! 🚨📉
🔴Živý komentár XTB: Inflácia v USA môže byť motorom ďalších poklesov akciových indexov a drahých kovov
⏬EURUSD oslabuje
Zhrnutie trhu: Dolár zrýchľuje pred CPI. Zmiešané tržby francúzskych gigantov (13.02.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.