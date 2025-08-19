Výsledky Home Depot sklamali, spotrebitelia obmedzujú väčšie investície kvôli sadzbám a clám

Najväčší svetový predajca potrieb pre domácich majstrov Home Depot zverejnil výsledky za druhý fiškálny kvartál, ktoré nenaplnili očakávania trhu, a to napriek ročnému rastu porovnateľných tržieb o 1 %. Tento výsledok zaostal za analytickým konsenzom, čo viedlo k poklesu akcií až o 5 % v premarkete.
Napriek slabšiemu výsledku sa spoločnosti podarilo dosiahnuť najlepšiu výkonnosť za viac než dva roky, uviedol finančný riaditeľ Richard McPhail. Dvanásť zo šestnástich predajných kategórií zaznamenalo rast tržieb, pričom menšie domáce projekty zostávajú obľúbené. Naopak, väčšie rekonštrukcie a investície do bývania sú naďalej odkladané, predovšetkým kvôli vysokým úrokovým sadzbám a ekonomickej neistote.
McPhail potvrdil, že zákazníci projekty nerušia, ale ich odkladajú, pričom trend odkladania väčších výdavkov sa počas kvartálu v USA prehĺbil. Negatívny vplyv majú aj rýchlo sa meniace colné opatrenia, ktoré zvyšujú ceny niektorých položiek. Dopad ciel bol zatiaľ mierny vďaka zásobám naskladneným pred ich zavedením, no v druhej polovici roka sa očakáva zdraženie vybraného tovaru.
Spoločnosť uviedla, že viac než 50 % sortimentu pochádza z USA, a hoci plánuje udržať cenovú konkurencieschopnosť, pripúšťa možnosť čiastkových cenových úprav. Zároveň Home Depot posilňuje segment profesionálnych zákazníkov, ktorí zvyčajne míňajú viac než domáci kutilovia.
Keďže Home Depot je prvým z veľkých reťazcov, ktorý zverejňuje výsledky, investori pozorne sledujú náznaky zmien v spotrebiteľskom správaní a citlivosti na ceny. Pozornosť sa teraz presúva na výsledky ďalších maloobchodných gigantov ako Walmart a Target, ktorí reportujú v priebehu týždňa.
Graf HD.US (D1)
Akcie spoločnosti Home Depot po raste v posledných týždňoch začínajú mierne korigovať a aktuálne sa obchodujú na cene 394,63 USD. Napriek miernemu poklesu v posledných dňoch zostáva technický obraz pozitívny, pretože cena sa stále drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (376,48 USD) a SMA 100 (366,74 USD).
RSI sa nachádza na úrovni 60,7, čo naznačuje stále relatívne silné nákupné momentum, no zároveň aj náznaky možného prehriatia trhu po rýchlom raste z prelomu júla a augusta. MACD zostáva v býčom nastavení, pričom histogram potvrdzuje rastúci trend, hoci jeho dynamika sa začína spomaľovať.
Zdroj: xStation5
