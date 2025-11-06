Výsledky Qualcomm za fiškálne Q4 2025: Silné prekonanie očakávaní napriek daňovým prekážkam a opatrnosti trhu

- Qualcomm zvyšuje svoje tržby
Qualcomm zakončil fiškálny rok 2025 nad očakávania silno, keď prekonal konsenzus vo všetkých kľúčových ukazovateľoch a zároveň poskytol optimistický výhľad na ďalší kvartál.
Napriek silným prevádzkovým výsledkom však akcie po uzávierke klesli o 2,3 %, keďže investori spracovávali jednorazový daňový náklad v USA a zvažovali, či nedávny rast cien akcií nepredbehol fundamenty.
Prehľad finančnej výkonnosti
-
Upravené tržby: $11,27 mld. (+10 % medziročne, konsenzus: $10,77 mld.)
-
Upravený zisk na akciu (EPS): $3,00 (vlani $2,69, konsenzus: $2,88)
-
Upravený prevádzkový zisk: $3,81 mld. (+8,6 % y/y, konsenzus: $3,65 mld.)
-
Tržby QCT (čipová divízia): $9,82 mld. (+13 % y/y, konsenzus: $9,35 mld.)
-
Tržby QTL (licencovanie): $1,41 mld. (-7,4 % y/y, konsenzus: $1,36 mld.)
Rast ťahala najmä divízia smartfónov s tržbami $6,96 mld. (+14 %), čo odráža silný štart Android zariadení a vlajkových modelov.
Automotive segment vzrástol o 17 % na $1,05 mld. a IoT segment o 7,4 % na $1,81 mld.
Za celý rok firma dosiahla 18 % rast QCT tržieb mimo Apple a 27 % rast kombinovaných tržieb v automotive a IoT, čo je dôkazom úspešnej diverzifikácie mimo smartfónov.
Výhľad a daňový dopad
Výhľad na Q1 2026:
-
Tržby: $11,8–12,6 mld. (konsenzus: $11,59 mld.)
-
Upravený EPS: $3,30–3,50 (konsenzus: $3,26)
-
QCT tržby: $10,3–10,9 mld. (konsenzus: $10,1 mld.)
-
QTL tržby: $1,4–1,6 mld.
Napriek silnému výhľadu Qualcomm zaúčtoval jednorazový odpis $5,7 mld. v dôsledku zmeny daňovej legislatívy v USA, čo viedlo k čistej strate $3,12 mld. za kvartál.
Zavedenie AMT rámca by však malo stabilizovať dlhodobú efektívnu daňovú sadzbu na úrovni 13–14 %, čo je menej, ako by spoločnosť inak musela platiť.
Stratégia a smerovanie
CEO Cristiano Amon zdôraznil, že Qualcomm pokračuje v transformácii na diverzifikovaného výrobcu čipov, pričom poukázal na rast automotive segmentu, IoT divízie a novú dynamiku v AI a procesoroch pre PC.
Spoločnosť nedávno predstavila AI 100 Ultra platformu a novú generáciu Snapdragon čipov, ktoré majú rozšíriť AI výpočtovú kapacitu do dátových centier a osobných zariadení.
Prvý AI čip pre dátové centrá bude uvedený na trh v roku 2026, pričom prvým zákazníkom bude startup Humain, podporovaný Saudskou Arábiou.
Amon zároveň potvrdil optimizmus v oblasti automatizovaného riadenia vozidiel a nové dizajnové zákazky pre konektivitu vo vozidlách, ktoré majú kompenzovať stratu biznisu s Apple modemami.
Konkurenčné prostredie a makro kontext
Qualcomm ostáva silne naviazaný na mobilné zariadenia, no diverzifikácia do automotive, IoT a AI postupne znižuje závislosť od cyklického trhu smartfónov.
Apple vyvíja vlastné modemy a MediaTek sa tlačí do prémiového Android segmentu.
Firma zároveň môže benefitovať z geopolitického uvoľnenia po dohode medzi Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom o ukončení protimonopolných vyšetrovaní, čo by zmiernilo regulačné a dodávateľské riziká v čínsko-americkom čipovom obchode.
Záver
Kvartál je vnímaný ako „silné pozitívne prekvapenie“, pričom firma prekonala očakávania vo všetkých hlavných metrikách a zlepšila produktový mix.
Prevádzkové marže boli mierne nižšie, než sa čakalo, a reakcia trhu odráža vysoké očakávania po predchádzajúcom raste akcií.
Štrukturálne však išlo o veľmi silné štvrťročie, ktoré potvrdzuje silnú exekúciu v náročnom prostredí.
V aktuálnej fáze rally na polovodičovom trhu sú očakávania investorov veľmi vysoké – ako ukázali prípady AMD a Micron – a trh žiadá rýchle AI-driven zisky, nie len inkrementálne zlepšenia. Qualcommova nižšia expozícia voči AI môže byť dôvodom, prečo zaostáva za firmami ako Nvidia alebo Arm.
Napriek tomu zostáva stratégia diverzifikácie dôveryhodná.
Najbližších 12–18 mesiacov preverí, či firma dokáže využiť svoju pozíciu v oblasti AI čipov pre PC, ktoré majú konkurovať Apple M-sérii a novým AI čipom od AMD.
